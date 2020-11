Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne/ “Ida Platano? Ha messo in dubbio…”

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne. Dopo essere stato uno dei protagonisti più amati e discussi delle scorse stagioni del programma di Maria De Filippi, dopo aver dato vita ad una vera e propria soap pera con Ida Platano, il cavaliere ha deciso di tornare nel parterre del trono over per provare a cercare l’amore. Dopo vari alti e bassi, dopo vari tentativi di provare a far funzionare la storia con Ida Platano, Riccardo è tornato ad essere ufficialmente single ed oggi è pronto per rimettersi in gioco. Come reagirà il parterre femminile di fronte al suo ritorno? Riccardo è sempre stato uno dei cavalieri più corteggiati e, in passato, ha avuto anche una breve storia con Roberta Di Padua, ancora presente nel parterre femminile, alle prese con la difficile conoscenza con Michele Dentice. Riccardo, dunque, ripartirà da Roberta?

RICCARDO GUARNIERI E LA FINE DELLA STORIA D’AMORE CON IDA PLATANO

La fine della storia d’amore con Ida Platano ha lasciato l’amaro in bocca a Riccardo Guarnieri che ha parlato della fine di quella che è stata una relazione importante ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne. “Mi sono ritrovato senza niente a cui aggrapparmi per continuare a lottare per la nostra storia” – ha raccontato Riccardo. “Ci tengo a dire che mi ha infastidito e non poco quando ha dichiarato che si aspettava un maggiore rispetto da parte mia perché la nostra storia era molto importante. Beh, io non ho mai mancato di rispetto a quello che c’è stato tra noi“ ha confessato il cavaliere. “Il mio rispetto l’ho mostrato mantenendo il silenzio per tutto questo tempo, senza andando ad infangare quello che c’è stato”, ha aggiunto. Il cavaliere, dunque, eviterà di affrontare l’argomento Ida in puntata?



