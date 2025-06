Riccardo Guarnieri spiazza tutti: esce allo scoperto con la nuova fidanzata e dice addio per sempre al trono over di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne? Da diverso tempo i fan del dating show di Maria De Filippi si chiedono che fine abbia fatto l’ex fidanzato di Ida Platano, curiosi di sapere se un domani il cavaliere entrerà di nuovo nel programma. La sua presenza è stata una costante per diversi anni, tempo in cui ha tenuto banco puntata per puntata con il suo carattere particolare, insicuro e allo stesso tempo troppo rigido.

La storia con Ida, del resto, è stata una delle più chiacchierate di tutti i tempi anche se poi Riccardo Guarnieri è tornato con Gloria Nicoletti, Roberta Di Padua e altre dame, senza però esito positivo per colpa del suo temperamento spesso sospettoso. Ad ogni modo, nell’ultimo periodo è stato piuttosto lontano dalle telecamere senza ritornare nel programma di Maria De Filippi. Un cambio di rotta che ha lasciato tutti senza parole ma che non ha spento le speranze del pubblico di rivederlo ancora una volta su Canale 5. Dopo numerose insistenze da parte dei fan, Riccardo Guarnieri ha finalmente rotto il silenzio sui social dicendo la sua.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne? La risposta definitiva in una foto: chi è la donna misteriosa?

Riccardo Guarnieri non tornerà a Uomini e Donne. O almeno, non nel breve periodo. Oggi il cavaliere pugliese è innamoratissimo della sua fidanzata, e lo dimostra la foto pubblicata oggi nelle storie su Instagram mentre si gode una pizza con una donna misteriosa. I due si tengono teneramente per mano mentre cenano insieme. Una risposta secca, con un’immagine che vale più di mille parole, come a dire, “Inutile che insistete, io sono felice così“. Riccardo Guarnieri non ha più bisogno di Uomini e Donne per trovare la donna della sua vita, ma continua la sua relazione in modo felice e sereno. Che sia l’inizio di qualcosa di grande?