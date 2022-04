Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne/ Oggi la fatidica puntata?

La puntata del ritorno di Riccardo Guernieri nel parterre del trono over di Uomini e Donne sarà quella trasmessa oggi? L’ex fidanzato di Ida Platano, dopo aver lasciato il programma con Roberta Di Padua, era tornato per spiegare le motivazioni della fine della storia. L’ex cavaliere aveva così deciso di lasciare definitivamente il programma sperando di trovare l’amore lontano dalla tv. Ufficialmente single, Riccardo ha deciso di tornare nel parterre del trono over.

Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne?/ Ida Platano al suo posto "Stessi teatrini..."

Il ritorno di Riccardo è avvenuto nel corso della registrazione del primo aprile come hanno annunciato le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” scatenando la reazione dei fan del programma di Maria De Filippi. La puntata del ritorno di Riccardo sarà quella in onda oggi?

Il ritorno di Riccardo Guarnieri e la reazione di Ida Platano

La notizia del ritorno in studio di Riccardo Guarnieri ha scatenato la curiosità dei fan di Uomini e Donne che attendono con ansia di scoprire quale sarà la reazione di Ida Platano. Dagli spoiler della pagina “Uominiedonneclassicoeover” pare che rivedere Riccardo abbia provocato tante emozioni alla Platano che, in questo momento, sta conoscendoil cavaliere Ilie.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 aprile: torna Riccardo Guarnieri?

Sarà davvero così? E come commenteranno Gianni Sperti e Tina Cipollari il ritorno di Riccardo? Per scoprire tutto non ci resta che attendere la messa in onda della nuova puntata di Uomini e Donne che dovrebbe regalare grandi colpi di scena.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Federica Aversano "ho sofferto di attacchi di panico"/ Rivelazione dopo la scelta di Matteo

© RIPRODUZIONE RISERVATA