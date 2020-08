Riccardo Guarnieri torna sui social dopo la rottura da Ida Platano/ “La felicità…”

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è ormai finita. La coppia di Uomini e Donne, dopo aver trascorso il periodo del lockdown insieme, non è riuscita a superare i vecchi problemi che, già in passato, avevano scatenato la rottura. Ad oggi, Ida Platano vive la propria vita insieme al figlio condividendo diversi momenti della sua quotidianeità sui social mentre Riccardo Guarnieri, dopo una lunga assenza, è tornato ufficialmente su Instagram senza, tuttavia, parlare della storia con Ida con cui, nonostante le buone intenzioni, qualcosa sarebbe andato storto. “Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità”, scrive Riccardo condividendo una foto in bianco e nero dopo mesi. Un ritorno che i fans attendono anche se speravano di conoscere qualche dettaglio in più sulla nuova rottura.

RICCARDO GUARNIERI: “NON VOGLIO RILASCIARE INTERVISTE SULLA MIA STORIA CON IDA PLATANO”

Riccardo Guarnieri ha scelto la strada del silenzio non rilasciando dichiarazioni neanche ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, la trasmissione in cui ha conosciuto e si è innamorato di Ida. “Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste sulla mia storia con Ida, né prima né dopo le sue dichiarazioni. Ora vorrei solo silenzio e pace. E stare con la mia famiglia”: con queste parole rilasciate a Uomini e Donne Magazine, Riccardo ha chiuso definitivamente l’argomento Ida. Tra i due, dunque, è davvero tutto finito? I fans attendono l’inizio della nuova stagione del trono over sperando di vedere nuovamente Riccardo ed Ida in studio per poter conoscere i motivi che hanno portato i due ad allontanarsi di nuovo. A settembre, dunque, l’ex dama e l’ex cavaliere torneranno protagonisti del programma di Maria De Filippi? Lo scopriremo presto.





