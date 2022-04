Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ “C’è stato un bacio con Mariagrazia”: Gloria…

Riccardo Guarnieri, bacio con Mariagrazia a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri torna al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare le novità della sua vita sentimentale. Riccardo rivive i momenti trascorsi in studio con Mariagrazia, una dama del parterre con cui ha deciso di iniziare una conoscenza e che oggi non era in studio per motivi personali. Riccardo racconta di essere uscito con Mariagrazia con cui c’è stato anche un bacio. Dopo aver ascoltato il racconto di Riccardo, Gloria punta il dito contro il cavaliere accusandolo di seguire lo stesso copione. “Dice a tutte la stessa cosa”, commenta Gloria che, nella scorsa puntata, di fronte alla volontà di Riccardo di uscire con Mariagrazia, ha deciso di chiudere.

“Forse stai guardando un altro programma“, replica Riccardo che non ritiene affatto di seguire un copione. Il caliere pugliese, poi, ricorda a Gloria che è stata lei a voler chiudere, forse spinta dai commenti di Tina Cipollari.

Riccardo Guarnieri, le frecciatine di Tina Cipollari

Secondo Riccardo Guarnieri, Gloria, pur provando un’attrazione nei suoi confronti, si sarebbe lasciata trascinare da Tina Cipollari che non è convinta delle reali intenzioni di Riccardo di trovare una donna. “Ora va di moda dare la colpa a me quando le storie non vanno bene”, commenta poi ironicamente Tina che, nelle scorse puntate, ha discusso più volte Guarnieri.

Per Riccardo, poi, arriva una nuova dama per corteggiarlo. Guarnieri, nonostante la conoscenza con Mariagrazia, per il momento, non ha ancora intenzione di concedere l’esclusiva. Riuscirà a trovare la donna della sua vita?

