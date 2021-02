Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Cena con Antonella, Roberta: “Partita la giostra”

Riccardo Guarnieri torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, giovedì 25 febbraio. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, Maria De Filippi invita Riccardo ad ammodarsi al centro per un confronto con Antonella, una nuova dama del parterre con cui è uscito a cena. Una rivelazione che spiazza Roberta Di Padua, tornata in trasmissione dopo il forfait della scorsa puntata a causa di un leggere malessere. “Io sapevo di una colazione”, afferma Roberta. “La colazione l’ha fatta con Elisabetta”, le spiega Maria De Filippi. “Allora è partita la giostra”, commenta sarcastica Roberta che non nasconde la delusione per l’atteggiamento di Riccardo. “Il giorno di San Valentino mi ha anche mandato dei messaggi e così facendo mi tiene legata perchè sa quello che provo e non riesco ad andare avanti”, aggiunge ancora Roberta.

RICCARDO GUARNIERI, NUOVO CONFRONTO CON ROBERTA DI PADUA

Di fronte alla confessione di Roberta Di Padua che ribadisce i propri sentimenti, Riccardo Guarnieri ammette di essere stato ferito dalle precedenti dichiarazioni di Roberta. “Io le manderei messaggi ogni giorno, ma quello che è successo l’altra volta mi ha ferito. Io non avrei mai chiuso con lei“, puntualizza Guarnieri che ribadisce di non aver gradito il discorso sull’intimità. “Se fosse per me, dell’intimità non si dovrebbe mai parlare”, spiega Riccardo. Gianni Sperti non capisce il motivo per cui Riccardo, pur pensando a Roberta, continui ad uscire con altre donne. Dopo una discussione lunga, Riccardo e Roberta decidono di vedersi per chiarire. Notizia di ieri è che Roberta e Riccardo hanno lasciato insieme la trasmissione.



