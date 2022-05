RICCARDO GUARNIERI, UOMINI E DONNE/ Mariagrazia: “Non sono andata oltre e lui…”

Riccardo Guarnieri e Mariagrazia, il retroscena sull’appuntamento

Tutto finito tra Riccardo Guarnieri e Mariagrazia. La dama del trono over di Uomini e Donne racconta di non vedere in Riccardo un vero interesse nei suoi confronti. “Non mi cerchi e non mi hai chiesto neanche una volta di ballare. In questo modo, l’interesse diminuisce”, racconta la dama al centro dello studio. Mariagrazia, poi, spiega di non aver gradito neanche l’atteggiamento di Riccardo nel corso dell’ultimo appuntamento.

“Ci sono stati dei baci così come era accaduto durante la prima uscita. Ieri, però, c’è stato un maggiore contatto fisico e ho dovuto ribadire per la seconda volta di non voler andare oltre. Non ho dei tempi, ma di mio, sono diffidente soprattutto con gli uomini e preferisco aspettare. Quando gli ho detto nuovamente di non voler andare oltre ha reagito come mia figlia quando non ottiene ciò che desidera“, racconta ancora la dama. “Non c’è stata nessuna forzatura”, ha poi aggiunto Mariagrazia. “Ecco, meglio specificarlo“, dice Riccardo. La conoscenza, così, finisce così (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri chiude con Mariagrazia a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri torna ad essere protagonista di Uomini e Donne e regala un nuovo colpo di scena. Dopo la fine della frequentazione con Gloria con cui c’era una forte attrazione fisica, Riccardo aveva cominciato a conoscere Mariagrazia, una delle nuove dame del parterre femminile che, a sua volta, era molto interessata al cavaliere pugliese. Non volendo essere precipitoso come in passato, Riccardo non si è lasciato andare a grandi dichiarazioni d’amore. Desideroso di trovare una donna per la quale provare attrazione fisica e mentale, il cavaliere pugliese ha scelto di concedere tempo al rapporto con Maria Grazia.

Come fanno sapere, però, le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, qualcosa accadrà nel corso della puntata odierna.

Riccardo Guarnieri senza corteggiatrici, ma Ida Platano assente in studio

Come fa sapere la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata in onda oggi, Riccardo Guarnieri si accomoderà al centro dello studio insieme a Mariagrazia per raccontare i dettagli dell’ultimo appuntamento. Tra i due, però, non è scattata la scintilla e il cavaliere e la dama annunceranno la decisione di chiudere la storia.

Al momento non assisterà Ida Platano che non è presente in studio. La dama, nelle precedenti puntate, ha ammesso di non riuscire a vedere Riccardo come un amico. Deciderà di corteggiare Riccardo dopo la sua scelta di chiudere con Mariagrazia?











