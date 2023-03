Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Valentina? Ballo e…

Riccardo Guarnieri, nuova conoscenza a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri torna al centro dello studio nella nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni della registrazione del 18 marzo pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di oggi, martedì 21 marzo, il cavaliere pugliese dovrebbe tornare ad accomodarsi al centro dello studio per conoscere una nuova dama. Riccardo, dopo la fine della frequentazione con Gloria Nicoletti, ha provato, senza riuscirci, a conoscere Cristina la quale ha spiegato di poter avere con lui solo un’amicizia.

Riccardo, inoltre, si è riavvicinato a Roberta Di Padua con cui in passato ha avuto una storia d’amore. Durante un recente confronto in studio, Riccardo ha ribadito di considerare Roberta bellissima con la quale, però, non ci sarà alcun ritorno di fiamma. Il cavaliere pugliese, però, continua a cercare l’amore ed oggi potrebbe arrivare la donna giusta.

Riccardo Guarnieri e la conoscenza con Valentina

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, per Riccardo Guarnieri, oggi arriverà Valentina, una ragazza di 31 anni che ha chiamato esclusivamente la redazione per conoscere Riccardo. Il primo incontro andrà bene perchè pare che il cavaliere pugliese deciderà di farla restare per conoscerla meglio.

Tra Riccardo e Valentina, dunque, ci sarà il clamoroso colpo di fulmine? Dopo varie frequentazioni finite e che non hanno fatto battere nuovamente il cuore, Riccardo riuscirà a trovare la donna della sua vita o anche con Valentina la frequentazione non si trasformerà in una vera storia d’amore? Ai posteri la sentenza.

