Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Corteggia Cristina, ma arriva il palo della dama

Riccardo Guarnieri ancora single a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri non riesce a trovare la donna della sua vita. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, nonostante abbia provato più volte a fare nuove conoscenze e a tuffarsi in nuove frequentazioni, non è ancora riuscito a trovare una donna con cui avere una frequentazione continuativa. Il cavaliere pugliese, però, non perde le speranze e lo dimostrerà nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi in cui ci sarà spazio anche per il trono di Lavinia Mauro.

Dopo aver chiuso la conoscenza con Michela, Riccardo ha mostrato interesse per Cristina e, nei confronti della dama, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della puntata in onda oggi, si lascerà andare ad un gesto importante che, però, non avrà l’effetto desiderato.

Riccardo Guarnieri e il palo da Cristina a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri, nella puntata in onda oggi di Uomini e Donne, salvo cambiamenti dell’ultima ora, si dichiarerà a Cristina regalando a quest’ultima dei fiori. Un gesto galante che sarà apprezzato dalla dama del trono over che, però, rifiuterà il corteggiamento del cavaliere ribadendo di essere interessata unicamente ad Armando Incarnato con cui, in passato, ha avuto qualche appuntamento.

Nonostante il rifiuto di Cristina, Riccardo insisterà chiedendo alla dama di prendere almeno un caffè insieme prima di chiudergli definitivamente le porte. Cristina, però, si mostrerà molto decisa: come reagirà Riccardo di fronte alla decisione della dama di non uscire neanche una volta con lui?

