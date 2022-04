Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Dopo Gloria, arriva Mariagrazia: Ida…

Riccardo Guarnieri latin lover a Uomini e Donne?

Riccardo Guarnieri sempre più protagonista di Uomini e Donne. Dopo una lunga assenza, il cavaliere pugliese è tornato da alcune settimane nel parterre del trono over per trovare l’amore. Una scelta che ha diviso il pubblico e che è stata criticata anche da Alessandro Vicinanza secondo il quale la cosa farà soffrire Ida Platano. Con quest’ultima, Riccardo ha ballato e ha chiacchierato per risolvere i fantasmi del passato ammettendo di non essere indifferente all’ex fidanzata. Tuttavia, ha puntualizzato di non voler tornare con lei. Riccardo ha così cominciato a conoscere le dame del parterre del trono over.

La prima dama con cui Riccardo ha deciso di uscire è stata Gloria con la quale, tuttavia, c’è stata solo una forte attrazione fisica. Il cavaliere, inizialmente, ha deciso di provarci, ma di fronte all’impossibilità di provare anche un’attrazione mentale, aveva fatto un passo indietro. I due, tuttavia, avevano poi deciso di riprovarci, ma nella puntata in onda oggi, dovrebbe esserci un altro colpo di scena.

Riccardo Guarnieri chiude con Gloria

Secondo le anticipazioni della puntata che dovrebbe essere trasmessa oggi e che sono state pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, oggi, Gloria dovrebbe arrivare ad una decisione definitiva. Di fronte alla scelta di Riccardo di uscire anche con un’altra dama del parterre, Mariagrazia, Gloria deciderà di chiudere.

Una scelta che Riccardo accetterà confermando l’intenzione di uscire la sesra stessa proprio con Mariagrazia. Come reagirà, invece, Ida Platano? La dama deciderà di fare un passo verso l’ex fidanzato dopo aver implicitamente ammesso di non essere indifferente all’ex.

