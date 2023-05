Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Dopo una cena, lite con una dama e…

Riccardo Guarnieri chiude una nuova conoscenza

Riccardo Guarnieri non riesce ancora a trovare la donna della sua vita. Dopo l’addio a Ida Platano, oggi felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, Riccardo ha scelto di tornare nel parterre del trono over di Uomini e donne per rimettersi nuovamente in gioco. Tante conoscenze per il cavaliere pugliese, ma nessuna storia importante. Anche la frequentazione con Gloria Nicoletti che sembrava destinata a portarlo nuovamente lontano dalla trasmissione è finita con un nulla di fatto. Riccardo, così, sta continuando a conoscere non solo le donne che arrivano in studio esclusivamente per lui, ma anche le nuove dame del parterre del trono over.

Riccardo Guarnieri: "Frecciatina a Ida? Non è come sembra"/ "Uscire di nuovo con Roberta? Penso che…"

Tuttavia, anche tali conoscenze non stanno portando risultati. Riccardo, infatti, ha recentemente chiuso la conoscenza con Mariangela nonostante sembrava ci fosse bel feeling. Tuttavia, dopo l’addio a Mariangela, si è rimesso in gioco con una nuova dama, ma anche questa conoscenza si è già conclusa.

Riccardo Guarnieri, lite con una dama del trono over di Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni della puntata pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, nel nuovo appuntamento con Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è uscito con una nuova dama. Tuttavia, al cavaliere pugliese, è bastata una cena per capire di non poter portare avanti la frequentazione. In studio, così, durante il confronto, i due decidono di mettere un punto alla conoscenza non trovando punti d’incontro.

Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Chiude con Mariangela: "Non voglio illuderla"

Il confronto, tuttavia, non sarà totalmente pacifico. Come svela Lorenzo Pugnaloni, infatti, il confronto porta subito ad una discussione in studio coinvolgendo anche Gianni Sperti e Tina Cipollari.

