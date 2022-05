Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ “Reazione esagerata di Ida”: Maria ironizza e

Maria De Filippi ironizza su Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri, dopo essere stato mandato a quel paese da Ida Platano, non riesce a capire la reazione della dama. “Ha avuto una reazione esagerata. Non capisco il motivo”, commenta Riccardo. “Raggiungila e diglielo“, dice Maria che, ironizzando, invita Riccardo a lasciare lo studio per andare a parlare con Ida. Dietro le quinte, Guarnieri prova a spiegare il motivo del suo atteggiamento. “Sono fatto così”, dice Riccardo. Ida puntualizza di volere una risposta e, di fronte al silenzio di Guarnieri, lo manda nuovamente a quel paese.

Rientrato in studio, Riccardo sottolinea di aver seguito il consiglio di Maria: “Ma io scherzavo”, dice la conduttrice che, esattamente come Gianni Sperti, non riesce a comprendere l’atteggiamento del cavaliere. “Non ti sto attaccando, ti sto prendendo in giro”, dice ancora la De Filippi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri vago su Ida Platano

Riccardo Guarnieri ribadisce di non essere tornato a Uomini e Donne per recuperare il rapporto con Ida Platano. La dama, da parte sua, sottolinea di non gradire l’atteggiamento di Riccardo: “Ti ho detto che non è mai troppo tardi e non hai risposto. Ora tiri fuori vecchi ricordi”, puntualizza Ida.

“Se il consulente musicale non avrebbe scelto quella canzone non sarebbe successo niente?”, chiede Maria De Filippi. “Tra me ed Ida c’è stato un grande amore, ci abbiamo provato e lei resta importante”, ha risposto Riccardo. “Ma tu vuoi tornare con Ida?”, chiede ancora Maria. “Non si può rispondere ad una domanda del genere”, dice Guarnieri. Gianni Sperti è convinto che Riccardo abbia voglia di ricominciare con Ida, ma abbia paura di non riuscire a risolvere ciò che, in passato, li ha divisi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri ancora innamorato di Ida Platano?

Riccardo Guarnieri è ancora innamorato di Ida Platano? Il cavaliere pugliese prova ancora dei sentimenti importanti per la donna a cui, in passato, ha proposto il matrimonio? Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, è bastata una canzone per far commuovere Riccardo che, incalzato da Maria De Filippi, ha ammesso di essersi emozionato nel ricordare un momento particolare della sua storia con Ida Platano.

Riccardo, poi, nonostante diversi dubbi, ha accettato di ballare con Ida Platano. Da soli, al centro dello studio, i due si sono abbracciati e parlati senza i microfoni. E’ stato un momento che ha spinto Tinì Cansino e Gianni Sperti ad esortare sia Riccardo che Ida a mettere da parte l’orgoglio e a ricominciare. Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi?

Riccardo Guarnieri e la decisione su Ida Platano

Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo Guarnieri, oggi, avrà un battibecco con Marco, il cavaliere con cui stava uscendo Ida Platano che deciderà di chiudere la conoscenza. Riccardo, poi, di fronte alle domande di Ida che gli chiederà di essere sincerò, resterà sul vago e in studio scoppierà una lite con la stessa Ida.

Dopo un confronto, Riccardo deciderà di mettere da parte l’orgoglio decidendo di mettere da parte l’orgoglio e uscendo, almeno per una sera, con l’ex fidanzata. I due riusciranno a mettere da parte i rancori e i problemi che in passato li hanno portati a dirsi addio? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

