Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Il gesto di Ida Platano spiazza il cavaliere

Riccardo Guarnieri spiazzato da un gesto di Ida Platano nella nuova puntata di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news, il cavaliere, nel nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, sarà spiazzato da un gesto di Ida Platano. L’ex dama non si presenterà in trasmissione, ma farà sentire ugualmente la sua presenza facendo recapitare alla redazione un pacco con cui restituirà a Riccardo un oggetto prezioso, simbolo della storia d’amore che hanno vissuto e che è finita non senza conseguenza. Ida e Riccardo, infatti, da quando si sono lasciati, non si sono più rivisti. Pur non presentandosi in studio, Ida torna così ad essere protagonista di Uomini e Donne, ma come reagirà Riccardo di fronte all’annuncio di Maria De Filippi?

IL RITORNO VIRTUALE DI IDA PLATANO A UOMINI E DONNE

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi annuncerà la presenza di una lettera e di un pacco per Riccardo Guarnieri da parte di Ida Platano. L’ex dama ha inviato alla redazione l’anello di fidanzamento che le aveva regalato proprio Riccardo. Un gesto, quello dell’ex dama che farà torcere il naso non solo a Riccardo, ma anche agli altri protagonisti della trasmissione. In tanti, infatti, punteranno il dito contro la Platano, accusandola di essersi fatta nuovamente viva solo perchè Riccardo è tornato ad essere un protagonista del programma. Cosa dirà, invece, Riccardo? Inviterà l’ex fidanzata in puntata per poter avere un confronto davanti a chi ha visto nascere il loro amore? Lo scopriremo nel corso del programma.



