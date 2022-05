RICCARDO GUARNIERI, UOMINI E DONNE/ Lite con Armando: “Impara a fare l’uomo…”

Duro scontro tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato

Marco, un nuovo cavaliere che ha deciso di conoscere Ida Platano che accetta di uscire con lui, attacca Riccardo Guarnieri: “Penso che sia tornato solo per mettere in difficoltà Ida. Lei è cambiata da quando è tornato”, spiega Marco che, di fronte alla difficoltà di conquistarla, aggiunge: “sarà più bello“. Nel discorso s’intromette Armando Incarnato che dà ragione a Marco: “Ha ragione, lui vuole essere il primo. Impara a fare l’uomo. A lui piace essere corteggiato”, sbotta il cavaliere napoletano.

“Se Ida non ti piace più, lasciala in pace. Se ti piace continua”, aggiunge ancora Armando che svela come Ida rivolga spesso sguardi al cavaliere pugliese. Un pensiero che condivide anche Gloria (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri, lite con Gloria a Uomini e Donne

La nuova settimana di Uomini e Donne inizia con una dura discussione tra Riccardo Guarnieri e Gloria, la dama con cui il cavaliere pugliese è uscito per un po’ di tempo prima che la dama decidesse di chiudere la conoscenza. Maria De Filippi apre la puntata del 2 maggio chiamando Riccardo Guarnieri al centro dello studio. Il cavaliere pugliese, prima di conoscere due nuove dame che hanno deciso di conoscerlo per corteggiarlo, punta il dito contro Gloria. “Hai lasciato il like ad un commento in cui offendevano me e Ida”, spiega Riccardo. “Ho il profilo privato, come fate a vedere i miei like devo capirlo e comunque ti ho chiesto scusa”, si difende Gloria.

La dama, poi, spiega che il commento si riferiva soprattutto a Riccardo e di aver messo il like senza neanche pensarci. Maria De Filippi e Tina Cipollari credono a Gloria, ma il cavaliere e Ida non sono d’accordo.

Tina Cipollari contro Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato sia le parole di Riccardo Guarnieri che di Gloria, Tina Cipollari si schiera con la dama. “Io credo alla buona fede di Gloria. Sono sicura che non l’abbia fatto apposta e poi non hai niente da fare che controllare i like che mette una persona? Fatevi una vita”, sbotta Tina Cipollari. “La vita non è Instagram”, aggiunge Gloria.

In studio, poi, Maria De Filippi fa portare una maglia con il profumo di Maria Grazia, la dama con cui sta uscendo Riccardo il quale riconosce il profumo e spiega di stare molto bene con lei, ma di non voler correre prima di lasciarsi andare a dichiarazioni importanti. Riccardo e Maria Grazia decidono comunque di continuare la conoscenza.











