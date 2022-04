RICCARDO GUARNIERI, UOMINI E DONNE/ Bacio con Gloria: “Ci siamo stuzzicati e…”

Primi appuntamenti per Riccardo Guarnieri che è uscito subito con Gloria che gli ha lasciato il numero al termine della puntata del suo ritorno in studio. Riccardo, al centro dello studio, racconta di apprezzare le donne che lasciano il numero di telefono. “Siamo andati via insieme e poi ci siamo visti ancora. Siamo andati a cena. Poi ci siamo trasferiti in camera per vedere un film che non abbiamo trovato. Ci siamo stuzzicati e poi è scattato il bacio”, spiega Riccardo.

“Lui ti piace?“, chiede Maria De Filippi. “Sì molto“, è la risposta secca di Gloria. “Ma tu non uscivi con Paolo?“, chiede ancora la conduttrice. “Sì, ma da parte di Paolo non è mai partito il corteggiamento. Ha preferito uscire con un amico e non con me“, ha spiegato la dama trovando conferma nella risposta di Paolo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri, tornano ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e donne, si è immediatamente rimesso in gioco uscendo con una dama del parterre femminile. Chi sarà? Per scoprirlo bisogna aspettare l’inizio della nuova puntata del dating show di canale 5 che, oggi, torneràò in onda con nuove avventure come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni. Dopo aver spiegato di non aver ancora trovato l’amore fuori dalla trasmissione, dopo un chiarimento con Ida Platano, Riccardo ha deciso di uscire con una signora del parterre.

Come sarà andato il primo appuntamento di Riccardo con la nuova dama? La signora del parterre femminile con cui sarebbe uscito Riccardo dovrebbe essere Gloria per la quale aveva mostrato interesse anche Alessandro Vicinanza. Per scoprire, tuttavia, se sia davvero lei la dama con cui è uscito Riccardo, dobbiamo aspettare la puntata.

Come reagirà Ida Platano di fronte alla scelta di Riccardo Guarnieri di uscire subito con una signora del parterre femminile? Durante la puntata del ritorno del suo ex, Ida non aveva nascosto l’emozione nel rivedere quello che è stato un grande amore e che difficilmente riuscirà a dimenticare. Tuttavia, anche la dama, pur avendo apprezzato il tentativo di Riccardo di avere un rapporto civile con lei, ha puntualizzato di non voler fare nessuna dichiarazione d’amore.

Tra Ida e Riccardo, entrambi impegnati nella conoscenza di altre persone, dopo l’amore che hanno vissuto, nascerà l’amicizia? In attesa di scoprirlo, entrambi stanno provando ad andare avanti.











