Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Ritorno di fiamma con Gloria Nicoletti? Lei…

Riccardo Guarnieri, dopo aver chiuso la frequentazione con Gloria Nicoletti, torna sui propri passi provando a conquistare nuovamente la fiducia della dama del trono over. Nel corso della puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 19 dicembre, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi tornerà ad occuparsi di Riccardo che, nel corso della settimana, ha provato a riaprire il discorso con la dama.

Riccardo, infatti, si è reso autore di un gesto eclatante presentandosi sotto casa sua insieme al nipote. Un gesto importante quello di Riccardo che sembra aver capito di voler portare avanti il rapporto con Gloria, ma come avrà reagito la dama di fronte al gesto del cavaliere pugliese?

La reazione di Gloria Nicoletti

Andare sotto casa di Gloria Nicoletti da parte di Riccardo Guarnieri sarà servito? Stando alle anticipazioni, pare che Gloria non sia neanche scesa sotto casa preferendo non incontrare Riccardo. Oggi, tuttavia, nel corso della puntata odierna, al centro dello studio, Riccardo e Gloria si ritroveranno l’uno di fronte all’altra per parlare del loro rapporto. Sarà un nuovo inizio o i due decideranno di mettere un punto definitivo alla frequentazione?

Come sempre non mancheranno i commenti di Gianni Sperti e Tina Cipollari che non nascondono di non condividere l’atteggiamento di Riccardo con le donne.

