Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Scontro con Gloria: “Mi ha chiesto…”. Armando…

Riccardo Guarnieri, scontro con Gloria a Uomini e Donne

Dopo aver chiuso ed essere uscito nuovamente con Gloria, Riccardo Guarnieri torna al centro dello studio nella puntata di Uomini e Donne del 22 aprile. Di fronte al cavaliere pugliese si accomoda nuovamente Gloria con cui, però, le cose non vanno nel migliore dei modi. “So che siete usciti nuovamente”, esordisce Maria De Filippi. “Siamo usciti ieri sera. Inizialmente avevo deciso di non vederlo. Lui mi ha cercata e mi ha chiesto se poteva chiamarmi e da lì.. Poi lascio la parola a lui“, spiega la dama del trono over.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri smascherati da ex UeD/ "Non tornano i conti"

“Ci eravamo detti che, forse, serviva del tempo per conoscerci meglio. Così l’ho chiamata e le ho chiesto di resettare tutto e continuare la conoscenza. Lei mi ha risposto sì e quindi abbiamo continuato a sentirci. Ieri sera ci siamo rivisti e abbiamo trascorso una serata tra alti e bassi perchè c’è stata qualche piccola discussione. Lei si fa influenzare da quello che accade in puntata e dal parere delle amiche”, aggiunge Riccardo. “Rivedendomi da casa ho rivissuto una sensazione e parlandone ogni tanto usciva fuori qualcosa”, spiega Gloria che, nella scorsa puntata, non ha gradito l’avvicinamento tra Riccardo e Ida Platano.

Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Dopo Gloria, arriva Mariagrazia: Ida...

Riccardo Guarnieri tra Gloria e Mariagrazia

Riccardo Guarnieri e Gloria raccontano, poi, di aver discusso anche per Armando Incarnato. “Lui mi ha chiesto perchè ti giustifico di fronte ad alcune offese”, spiega Gloria. “Lui è convinto che, nell’uscire con te come ha fatto con Ida (Platano ndr) e Roberta (Di Padua ndr) marca il territorio, ma non sei normale se esci con Gloria e parli di me”, risponde Armando Incarnato che, con Riccardo, c’è sempre stata rivalità. “Questa domanda la posso capire da parte di un uomo che è preso tantissimo, ma se hai chiuso in studio e hai detto che provi solo un’attrazione fisica, perchè le chiede se le ho scritto?“, chiede ancora il cavaliere napoletano.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri vicini a Uomini e Donne/ Fedez e Leone ironizzano...

“Non l’ho mai fatto durante la tua assenza, perchè dovrei farlo ora?“, chiede ancora Armando. “Però interviene“, ribatte Riccardo. “Intervengo per lei, non per te”, dice ancora Incarnato. Gloria, così, svela che Riccardo ha ricevuto dei messaggi da Mariagrazia, un’altra dama del parterre con cui il cavaliere pugliese ha deciso di uscire scatenando la reazione di Gloria che decide così di chiudere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA