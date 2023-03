Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Sfilata a torso nudo da uomo tigre e…

Riccardo Guanieri protagonista della sfilata maschile a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata del dating show del 9 marzo, torna un classico del programma di Maria De Filippi ovvero quello con la sfilata. A sfilare in passerella saranno gli uomini che dovranno sfilare provando a rispettare il tema “Perchè devi scegliere me“. Tanti i cavalieri che hanno accettato di partecipare alla sfilata e rimettersi al giudizio delle dame del trono over, ma anche degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“La sfilata degli uomini oggi”, commenta Tina Cipollari. “Perchè devi scegliere me, ma per svariati motivi. Vorrei rappresentare il mio lato giocherellone, quello che ha sempre un sorriso anche davanti alle difficoltà della vita e dall’altra parte vorrei rappresentare la parte più seria, quella che non ha paura di assumersi le responsabilità della vita”, dice Riccardo nel video di presentazione.

Riccardo Guarnieri e il siparietto con Roberta Di Padua

Riccardo Guarnieri si presenta sulla passerella con una maschera e un mantello. Dopo aver sfilato chiama Roberta Di padua che lo raggiunge aiutandolo a togliere il mantello e ad indossare la camicia. “Giustamente ha scelto Roberta perchè l’avrà fatto tante volte visto che sono stati insieme”, commenta Gianni Sperti. “Io lo spogliavo“, replica Roberta.

“Bravo Riccardo, sei stato divertente e hai mostrato un fisico perfetto”, commenta Gianni Sperti. “Potevi scegliere Cristina, magari avrebbe cambiato idea”, dice Tina Cipollari lanciando una frecciatina alla dama che ha rifiutato il corteggiamento del cavaliere vedendolo solo come un amico. Cristina ammette di aver apprezzato Riccardo e Gemma Galgani nota un certo interesse di Cristina nei confronti del cavaliere pugliese.

