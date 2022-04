Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Tutto finito con Gloria? Balla con Ida Platano…

Riccardo Guarnieri regala il primo colpo di scena al pubblico dopo il ritorno nel parterre del trono over per cercare l’amore. Il cavaliere pugliese, nel momento in cui è tornato ad accomodarsi tra i cavalieri, ha attirato l’attenzione di Gloria, una dama del parterre femminile che, in precedenza, aveva rifiutato la corte di Alessandro Vicinanza. Con Riccardo, invece, ha mostrato immediatamente il proprio interesse lasciandogli il numero di telefono che l’ex di Ida Platano ha accettato. I due, così, sono usciti scambiandosi anche un bacio come hanno raccontato nella scorsa puntata.

Cosa accadrà, invece, oggi tra Riccardo e Gloria? I due stanno continuando a frequentarsi o hanno deciso d’interrompere la conoscenza non riuscendo a trovare un punto d’incontro? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Riccardo Guarnieri, nuovo ballo con Ida Platano

Come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo Guarnieri avrebbe deciso di chiudere la conoscenza con Gloria non riuscendo a provare per lei qualcosa in più rispetto all’attrazione fisica. In compenso, nel corso della puntata, il cavaliere pugliese si è concesso un nuovo ballo con ida Platano.

Cosa sta accadendo, dunque, tra Riccardo e Ida? I due, dopo le incomprensioni del passato, si riavvicineranno ricominciando a frequentarsi? Lo scopriremo nelle prossime puntate anche se, per il momento, i due sembrano solo interessati ad avere un rapporto civile. Sarà davvero così o ci sarà un clamoroso colpo di scena?

