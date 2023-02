RICCARDO GUARNIERI, UOMINI E DONNE/ Tutto finito con Michela: “Non ha senso…”

Riccardo Guarnieri: “Ecco perchè ho chiuso con Michela”

Riccardo Guarnieri chiude la conoscenza con Michela e spiega perchè: “Dopo la scorsa puntata, le ho detto che nonostante i dubbi avrei continuato a conoscerla. Lei invece mi dice che deve pensarci. Poi mi chiama e mi chiede scusa chiedendomi di pranzare insieme. Non le ho dato una risposta, ma le ho detto che, probabilmente, per come sta andando la cosa, sarà un no. Il giorno dopo non sono stato bene, l’ho chiamata nel pomeriggio per vederla e lei dice di no”, spiega Riccardo. “L’hai chiusa?”, chiede Maria De Filippi. “Sì, perchè dovrei continuare”, risponde Guarnieri prima dell’ingresso in studio di Michela.

“Quello che ha raccontato è tutto vero. L’ho chiamato per scusarmi e chiedergli di pranzare insieme forse è stato eccessivo. Avrei dovuto evitare di farlo perchè poi quando lui mi chiede di vederci dico no. Quindi credo che non ci siano i presupposti per andare avanti”, spiega a sua volta Michela (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri e Michela: nuovo confronto a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri torna al centro dello studio di Uomini e Donne per un nuovo confronto con Michela. Dopo la decisione di Gloria Nicoletti di lasciare definitivamente la trasmissione, Riccardo ha scelto di restare in trasmissione per continuare a cercare l’amore. Il cavaliere pugliese ha così cominciato una frequentazione con Michela, una delle ultime dame arrivate nel parterre del trono over. Tra i due, la conoscenza è iniziata tra alti e bassi.

Riccardo, infatti, ha ammesso di non gradire determinati atteggiamenti di Michela che gli avrebbe fatto notare come sia solito intrufolarsi nelle dinamiche con il suo comportamento. Una critica che non è piaciuta affatto a Riccardo il quale, tuttavia, nonostante tutto, ha scelto di portare avanti la frequentazione. Oggi, però, nella nuova puntata, ci sarà l’ennesimo colpo di scena.

Riccardo Guarnieri chiude con Michela

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Riccardo e Michela dovrebbero essere protagoniste di un nuovo confronto in seguito al quale il cavaliere pugliese deciderà di chiudere definitivamente la conoscenza.

Il motivo, tuttavia, di tale decisione, non è stato svelato dalle anticipazioni. Per scoprire la vera causa della scelta di Riccardo di chiudere definitivamente la frequentazione, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata durante la quale Gianni Sperti e Tina Cipollari potrebbero attaccare il cavaliere.

