Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne: volto scuro e silenzio dopo il bacio di Ida…

Un Riccardo Guarnieri silenzioso e scuro in volta è quello che si mostra al pubblico nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Se, infatti, finora, Riccardo ha sempre tirato fuori le proprie emozioni, anche scontrandosi con cavalieri e dame del parterre, nel nuovo appuntamento del dating show di canale 5, il cavaliere mostrerà un nuovo aspetto di sè. Di fronte al bacio della sua ex fidanzata, Ida Platano con Armando Incarnato, Riccardo resterà in silenzio al suo posto con lo sguardo rivolto verso il basso. Dopo aver ascolto il racconto del primo appuntamento di Ida e Armando, Maria De Filippi, sempre attenta all’uomo dei protagonisti del suo show, chiederà a Riccardo un commento sulla nuova situazione sentimentale della sua ex fidanzata. Il bacio tra la Platano e Incarnato con cui Riccardo non è mai andato d’accordo ha, dunque, infastidito il Guarnieri? A quanto pare sì.

RICCARDO GUARNIERI DELUSO DA IDA PLATANO

Pur non proferendo parola, Riccardo Guarnieri esprime il proprio stato d’animo di fronte al bacio di Ida Platano e Armando Incarnato dall’espressione del viso. Gli occhi spenti e la poca voglia di parlare regalano al pubblico un cavaliere deluso dall’ex fidanzata che ha definito la “donna più importante della sua vita”. Riccardo, dunque, ammetterà di essere geloso dell’ex compagna? Il bacio tra Ida e Armando spingerà Guarnieri a sbilanciarsi facendo un nuovo passo verso ida? A non credere alla gelosia di Riccardo saranno Gianni Sperti e Tina Cipollari, convinti che Riccardo continui a tirare in ballo Ida solo per restare al centro dell’attenzione. Sarà davvero così o i veri sentimenti del cavaliere stanno venendo fuori? La verità sta per venire a galla.

