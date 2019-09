Riccardo Guarnieri Vs Ida Platano, Uomini e donne/ Video: “Hai sempre voluto questo!”

Come si può iniziare una nuova edizione di Uomini e donne senza liti e scontri? Sicuramente non lo si può fare e il ritorno di Riccardo Guarnieri e di Ida Platano nel parterre promette scintille. Il primo video anticipazioni della puntata di oggi del programma di Maria de Filippi (che potete vedere cliccando qui) mostra proprio i due ai lati opposti dello studio pronti ad uno scontro finale o, magari, a mettere una pietra sopra a quello che è successo tra loro. A prendere la parola è proprio Maria de Filippi che chiede a Riccardo: “Hai lasciato in pace Ida o l’hai cercata?”. Il pugliese prende subito la palla al balzo per far notare che tra loro è sempre stato un continuo non capirsi e scontrarsi, dall’inizio alla fine “quindi figuriamoci”, conclude Riccardo che poi si trova subito implicato in un botta e risposta con la bella Ida Platano.

RICCARDO GUARNIERI VS IDA PLATANO NELLA PRIMA PUNTATA DI UOMINI E DONNE

La dama nega di aver sempre voluto questo nella loro relazione e a Uomini e donne conferma di voler ancora cercare l’amore dopo aver chiuso il capitolo Riccardo che, dal canto suo, rilancia: “Tu hai sempre voluto questo, quindi va bene così”. Inutile il no di Ida che sicuramente è tornata a Uomini e donne con uno sguardo diverso negli occhi, pronta davvero a ricominciare. In questi giorni si è parlato molto di lei e della possibile liason che potrebbe avere in corso con Andrea Filomena, protagonista di Temptation Island. Lei stessa ha ammesso di sentirlo in amicizia, la storia arriverà anche all’orecchio di Riccardo e, quindi, nelle puntate di Uomini e donne?

