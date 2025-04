Riccardo Iacona, carriera e successi in Rai: tutto sul conduttore

Giornalista e conduttore di successo, Riccardo Iacona si è distinto per essere stato per anni il volto di Presa Diretta. La sua carriera lo vede impegnato in diversi programmi Rai, ma non solo, tra i talenti spiccano anche quello per la scrittura, che lo ha portato a pubblicare diversi libri. Nato a Roma nel 1957, Riccardo Iacona ha una laurea al DAMS presa nella città di Bologna, per poi darsi alla televisione. Parte come aiuto regista e viene iscritto all’Ordine dei giornalisti del Lazio.

Il conduttore ha lavorato a Samarcanda con Michele Santoro, successivamente lo abbiamo visto a Il raggio verde, il Rosso e il Nero e Moby Dick. Da qui, inizia ad appassionarsi al giornalismo d’inchiesta, per poi realizzare numerosi programmi televisivi sempre su Rai quali “W il mercato“, “W l’Italia” e tanti altri. Nel 2008 ottiene un grande successo per la realizzazione di un approfondimento sulla guerra del Kosovo e su quella in Afghanistan. Riccardo Iacona arriva poi a condurre Presa diretta nel 2009, diventando uno dei volti più famosi e amati di Rai 3. Passiamo ora a scoprire chi è la moglie, e qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Riccardo Iacona, spunta l’unico dettaglio sulla compagna

Riccardo Iacona è sempre stato attentissimo alla sua privacy e restio a rilasciare interviste. Per questo motivo non si sa se sia sposato o se abbia figli. Tempo fa, però, il giornalista ha rilasciato una dichiarazione a TvZap dicendo che la compagna è il motore del suo mondo, dettaglio che ci fa intuire che Iacona sia felicemente fidanzato. Per il resto non sono disponibili informazioni sulla sua vita privata, ma del resto il conduttore ha sempre mostrato amore per la sua privacy, “stile personale” che lo ha sempre contraddistinto anche sul lavoro in Rai.