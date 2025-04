Il giornalismo e le inchieste sono l’arte che ha sposato da giovanissimo e che da anni lo proietta nel contesto televisivo con attività e impegni di grande interesse sociale e culturale; stiamo parlando di Riccardo Iacona, da anni alla conduzione di ‘Presa Diretta’ ma con una carriera alle spalle tanto ampia quanto prestigiosa. Ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona ha chiaramente passato in rassegna le tappe principali della sua florida carriera nel giornalismo ma Caterina Balivo è riuscita anche a stimolare i suoi racconti dal punto di vista della vita privata, sfera che il giornalista ha sempre tutelato e trattato con riservatezza.

L’intervista di Riccardo Iacona parte dall’infanzia; era un bambino energico, ‘birichino’, un’attitudine quasi in contrasto con la compostezza che lo caratterizza oggi nei suoi impegni televisivi e giornalistici. Si racconta con il sorriso a proposito del suo estro, ricordando poi con nostalgia il primo incontro dei suoi genitori; mamma italiana, papà metà svizzero e metà tedesco, ma il luogo che propiziò il loro amore fu Reggio Calabria per questioni professionali. “Poi però ci siamo trasferiti a Roma, avevamo una casa che affacciava sul Colosseo”.

Riccardo Iacona a La Volta Buona: “Mio figlio mi segue sempre in tv…”

Prosegue il racconto di Riccardo Iacona parlando poi di suo figlio, oggi 30enne, impegnato come aiuto regista sulla scia delle gesta paterne che agli esordi si muoveva proprio nel medesimo settore. “Mi segue molto in tv, è appassionato. Come padre sono stato amorevole, così come il mio lo è stato con me… Ricordo quando io e mia sorella, ogni domenica, ci lanciavamo nel lettone dei nostri genitori per fare il carico di coccole”. Un pensiero romantico, seppur breve in linea con la sua discrezione, anche per la compagna Anna. Parole suscitate dall’ascolto di ‘Big city life’ la canzone che ricorda a Riccardo Iacona il primo incontro con la sua dolce metà: “Non la balliamo, ma ci emozioniamo ancora ascoltandola”.