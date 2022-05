Riccardo Iacona/ I successi professionali e la vita privata gelosamente nascosta

Riccardo Iacona, la carriera televisiva e da scrittore

Riccardo Iacona, classe 1957, è un giornalista e conduttore televisivo. E’ diventato un volto noto della televisione grazie al programma “Presa diretta”, in onda su Rai3. Dopo gli studi, Iacona si è dedicato alla televisione, al cinema e poi al giornalismo d’inchiesta caratterizzati, come dice Wikipedia, da un forte coinvolgimento personale. Per questa caratteristica i suoi reportage potrebbero essere definiti “reportage emotivi”. Tra il 1980 e il 1987 ha lavorato come aiuto regista per la televisione e il cinema e nel 1987 ha cominciato a occuparsi di “Scenario”. Successivamente si è dedicato ad altri programmi di successo, come Duello, Samarcanda, Il Rosso e il nero e Tempo Reale.

Dopo aver lavorato nella Rai ha lavorato in Mediaset con i programmi di approfondimento Moby dick e Moby’s su Italia 1 e poi tornato in Rai e si è occupato dei programmi: Circus e Sciuscià. Riccardo ha dedicato la sua vita alla carriera e al successo e ha anche vinto diversi premi e riconoscimenti tra cui: il Premio Ilaria Alpi, il Premio Faiano e il Premio Città di S. Marinella. Ricardo si è anche occupato di alcuni scritti tra cui: Racconti d’Italia, Se questi sono gli uomini e Palazzo d’ingiustizia e altri.

Riccardo Iacona, vita privata e compagna

In un mondo dominato dai Social network, che tendono a portare tutto alla luce, il noto conduttore di “Presa Diretta”, Riccardo Iacona, rimane molto riservato, portando proprio per questo, il suo pubblico, ad essere molto curioso riguardo alla sua vita privata. Il conduttore, non ha ne Instagram ne Facebook, ha solo un profilo Twitter in cui esprime il suo parere su faccende d’attualità. Non esiste alcuna foto che lo ritrae insieme ad una possibile compagna o alla sua ipotetica famiglia, eppure sappiamo che il conduttore era molto innamorato, pur non avendo figli, grazie all’unica piccola indiscrezione che si era fatto sfuggire anni fa.

In un’intervista a TvZap del 2016, il conduttore aveva infatti dichiarato: “La mia compagna è il motore del mio mondo”. Parole dolcissime che rappresentavano il forte legame e probabilmente anche gli anni d’amore che la coppia ha condiviso in totale riservatezza e distante dai riflettori. Ad oggi non sappiamo se il conduttore sia ancora impegnato o innamorato di quella donna, ci limitiamo quindi ad osservare i suoi successi in ambito professionale.











