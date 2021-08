Riccardo Illy “Vaccinato con Reithera, niente Green pass”/ “E ora devo fare due dosi”

Riccardo Illy, imprenditore ed ex sindaco di Trieste, non riesce a ottenere il Green pass nonostante a marzo scorso abbia deciso di partecipare come volontario alla sperimentazione di Reithera, il primo vaccino italiano anti-Covid. Condivide questo disagio insieme ad altri 900 volontari italiani, tra cui la moglie e anche lo scrittore Gianrico Carofiglio, che avevano aderito al progetto, poi terminato a giugno. Non solo, siccome il suo vaccino non è riconosciuto, dovrà fare due dosi, spiega in un’intervista al Corriere della Sera.

“La cosa strana è che mi è arrivata anche la lettera dalla Regione che m’invitava a vaccinarmi”, ha detto Illy nel corso dell’intervista. “Sapevamo che fare da cavie avrebbe potuto comportare determinate situazioni, ma siamo delusi e avviliti per l’atteggiamento del governo nei confronti dell’azienda italiana Reithera”, ha detto amareggiato l’imprenditore, che aggiunge: “Reithera ha sviluppato un vaccino che funziona e con poche controindicazioni ma non riesce a ottenere finanziamenti pubblici”. Secondo Illy, proprio il farmaco anti-Covid italiano “costerà molto meno di Pfizer e Moderna, di cui è stato appena annunciato un aumento di prezzo”.

Riccardo Illy vaccinato con Reithera e senza Green pass: “Chi ha avuto il Covid trattato meglio”

Riccardo Illy ha parlato di “paradosso” a proposito del fatto che non può avere il Green pass nonostante la vaccinazione con Reithera. “A chi ha avuto il Covid o è stato inoculato un vaccino ‘ufficiale’ viene dato il Green pass, mentre a noi, che comunque abbiamo gli anticorpi, no”. Senza il certificato verde anche l’attività lavorativa ne risente: “Devo andare all’estero, dove ho delle aziende. Sarà un problema anche andare al ristorante per lavoro”, ha spiegato.

L’unica soluzione per l’imprenditore per il momento restano i tamponi, “con la difficoltà che comunque in alcuni Paesi non bastano. E poi, se la situazione non si risolve entro agosto, dovremo sottoporci a un vaccino riconosciuto dall’Ema, peraltro in doppia dose”. La conclusione di Illy è amara: “Volevamo fare qualcosa di buono, contribuire allo sviluppo economico del Paese, perché crediamo nel Made in Italy. Inoltre in questo modo ottenere un vaccino italiano sarebbe stato più facile e meno costoso”.



