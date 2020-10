Riccardo Laganà, fratello di Filippo/ Chi è consigliere di Amministrazione Rai?

Tra gli ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” c’è Filippo Laganà, ma chi è il fratello Riccardo Laganà consigliere di amministrazione Rai eletto dai dipendenti del servizio pubblico? Nato a Roma nel 1975, Perito Industriale Capotecnico in Elettronica e Telecomunicazioni ed esperto in linee di telecomunicazioni e impianti, la biografia di Riccardo Laganà lo vede eletto nel luglio 2018 componente del Consiglio di Amministrazione a seguito della votazione dell’Assemblea dei dipendenti di Rai S.p.A.. Per lui d’altronde la Rai è davvero come una mamma: assunto a viale Mazzini nel 1996, attualmente ricopre il ruolo di Tecnico della Produzione e opera all’interno del Centro di Produzione di Roma.

A Riccardo Laganà è stato riconosciuto l’impegno per la tutela dei valori fondanti del Servizio Pubblico. Nel 2011 istituisce allo scopo la piattaforma “IndigneRAI”, mentre quattro anni dopo dà vita a “Rai Bene Comune”.



