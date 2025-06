Scopriamo come svolgere la traccia della prima prova della maturità 2025 di Riccardo Maccioni, sul rispetto: ecco lo svolgimento

Prima Prova della Maturità 2025: di seguito trovate la traccia svolta per il testo argomentativo B2, il brano del giornalista Riccardo Maccioni, caporedattore de l’Avvenire, dal titolo “’Rispetto’ è la parola dell’anno Treccani. E serve per respirare”. Se per caso voleste leggere e consultare le altre tracce svolte per la prima prova della Maturità 2025 vi lasciamo al relativo link della diretta.

Economia circolare come soluzione dell'Antropocene/ Cos'è e perché può aiutare contro la massa antropogenica

Comprensione e analisi

Il testo proposto tratta l’importante tematica del rispetto, in quanto selezionata come parola dell’anno dal dizionario Treccani. I motivi della scelta sono guidati dalla speranza, dal desiderio di ripartire dal vocabolario e dalle parole che utilizziamo come mezzo per affrontare in modo più consapevole e costruttivo la realtà.

L’indignazione nei social, traccia C2 Prima Prova Maturità 2025/ “Il motore che alimenta le news virali”

Viene poi citata anche l’etimologia, la quale porta con sé il denso significato del guardare attentamente, riflettendo e in modo non superficiale ciò che ci circonda e le persone con cui interagiamo. L’autore prosegue facendo degli esempi in cui gli atteggiamenti e i comportamenti non vengono guidati dal rispetto e portano pertanto a conseguenze e azioni pericolose e dannose.

L’importanza del “respicere” viene sostenuta sia tramite esempi antitetici, che rimarcano la sua importanza e il bisogno di ripartire da un’attitudine più profonda e incline all’ascolto dell’altro, sia ponendolo come fondamento per la ricostruzione dei rapporti umani e come quotidiano allenamento per prendersi cura e custodire la bellezza della “famiglia umana”.

MATURITÀ 2025, DIRETTA TRACCE SVOLTE PRIMA PROVA ESAME/ Titoli Tema italiano: Pasolini, Borsellino, Maccioni

Tra gli atteggiamenti che negano il rispetto sono menzionati gli atti di violenza nei confronti di donne, minoranze, istituzioni e natura, mentre tra le parole che si allontanano dal suo significato troviamo l’indifferenza, la noncuranza, l’insolenza e il disprezzo.

Alcuni comportamenti concreti che Maccioni propone per opporsi alla mancanza di rispetto sono il guardare più attentamente l’altro e non cedere alla facile e rapida tentazione del giudizio immediato o del pregiudizio, ma ascoltare e osservare con maggiore cura.

Produzione

Il tema del rispetto affonda le proprie radici già nell’antica Grecia con il tema della xenia. Vanno ovviamente fatte alcune distinzioni, poiché il tema della xenia era più circoscritto e riguardava un rapporto di ospitalità, il quale però implicava comunque il riconoscimento di una dignità umana, l’ascolto dell’altro e l’accoglienza.

Tale pratica era considerata sacra tanto da indurre due rivali di guerra, quali Glauco e Diomede, a cessare di combattere per rispetto del rapporto di xenia che li legava. In autori successivi come Euripide si possono vedere anche gli effetti negativi della mancata osservanza di tale usanza, causa di vendette o tragedie.

Continuando con un breve excursus storico, non si può non citare una massima cardine della nostra cultura e di tutta la cultura occidentale, ovvero “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso”. Questo proverbio biblico e principio etico esprime un concetto fondamentale per il tema del rispetto, in quanto implica sia una profonda riflessione sulle proprie azioni, sia, al tempo stesso, un’ulteriore forma di rispetto che è quella verso se stessi, senza la quale non può esistere l’altra.

Se ci si sofferma un istante su questa riflessione, senza darla per scontata e senza affrontarla in modo superficiale, si può comprendere quanto essa possa essere la base per la costruzione o ricostruzione dei rapporti interpersonali, poiché richiede che in principio ci sia analisi e comprensione di sé, di ciò che può essere utile o non utile, vantaggioso o dannoso, piacevole o sgradevole, e successivamente il confronto con l’altro, la considerazione di quanto ciò che stiamo per dire o fare sia in linea con le prime conclusioni e consapevolezze.

A tal proposito si collega un autore che ha profondamente lavorato su di sé grazie agli incontri fatti nella sua vita, incontri autentici e pieni di “respectus” verso l’altro, tanto da raccoglierli e raccontarli in un’opera come la Commedia.

Dante è un esempio calzante di cosa significhi osservare attentamente l’essere umano in tutte le sue sfaccettature ed è sorprendente come anche con personaggi collocati all’inferno riesca a provare profonda empatia, tanto da commuoversi e fare proprio il dolore provato da alcuni dannati, come ad esempio con Paolo e Francesca, con Brunetto Latini o con il drammatico racconto del conte Ugolino.

Ma il punto più importante lo si ha nell’ultimo canto del Paradiso, in cui il poeta, negli ultimi versi dell’opera, incontra l’immagine di Dio che in realtà riflette la sua. Con questa allegoria Dante vuole trasmettere il messaggio della presenza di Dio in tutti gli esseri umani e di conseguenza la possibilità di trovarlo quotidianamente negli incontri con le altre persone, ma solo se guidati dal profondo concetto del rispetto, di un’analisi profonda ed esente da pregiudizi, preconcetti e superficialità.

Purtroppo, come afferma anche Maccioni, il nostro quotidiano non sempre vede rispettare i concetti e principi sopradescritti. La superficialità, la velocità delle informazioni che ci arrivano e con la quale spesso accade di leggerle e affrontarle e una mancata educazione all’ascolto e al rispetto dell’altro portano oggigiorno ad atti di violenza, di allontanamento e di inclinazione ad atteggiamenti di indifferenza e disprezzo.

Un esempio eclatante di mancanza di rispetto lo abbiamo osservato negli scorsi mesi con l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente dell’Ucraina Zelensky, durante il quale il primo ha più volte screditato e cercato di far sfigurare il secondo con comportamenti e frasi frivole e denigratorie, ottenendo però così critiche anche da molti di coloro che erano suoi sostenitori. Quel summit è stato un’espressione di disinteresse al dialogo e mancata cura e attenzione per un “altro” che auspicava quanto meno l’ascolto.

Come questo ci sono molti altri eventi e situazioni di leader politici che antepongono i propri interessi a quelle che potrebbero essere soluzioni più pacifiche e diplomatiche. Ovviamente è riduttivo e quasi surreale parlare del solo rispetto come possibile soluzione per i conflitti mondiali in corso, per gli atti di violenza che vengono commessi ogni giorno, per l’indifferenza che spesso le persone provano di fronte all’altro o di fronte a situazioni che sembrano più grandi di loro. Tuttavia, non si può pensare di creare rapporti e legami umani in assenza di rispetto, di stima e di cura, e in un contesto in cui i problemi attuali hanno radici profonde, in cui i “sistemi” sembrano essere malfunzionanti e alterati in modo endemico. Forse un primo passo è ripartire proprio dalle “piccole cose”, che magari poi così piccole non sono.