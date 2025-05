È ormai diventato virale il video di Riccardo Magi espulso dalla Camera perché si veste da fantasma per protestare contro l’invito all’astensione al referendum da parte di alcuni esponenti del governo Meloni. L’episodio è avvenuto durante il premier time, sessione durante la quale la presidente del Consiglio risponde alle domande dei parlamentari.

A un certo punto, Magi ha indossato un lenzuolo bianco, un gesto simbolico dopo il quale ha rilasciato una dichiarazione alla stampa, in cui ha accusato la premier di incoerenza, perché quando era all’opposizione aveva criticato i governi precedenti di non dare spazio ai referendum e di ostacolare la partecipazione dei cittadini non informandoli.

Ma Magi ha riscontrato incoerenza anche in riferimento all’intenzione dichiarata da Meloni di rafforzare la volontà popolare, ad esempio proponendo l’elezione diretta del premier, dunque per il leader di +Europa non sta rispettando questi principi nella fattispecie. Il politico fuori dall’Aula ha spiegato anche il simbolismo del lenzuolo bianco, chiarendo che si tratta del “fantasma del referendum“.

LA SPIEGAZIONE DI RICCARDO MAGI

Riccardo Magi ha collegato il lenzuolo bianco anche a Marco Pannella, storico leader dei radicali, perché lo usava come simboli per denunciare il silenzio e la censura sui referendum. Dunque, si tratta di un gesto provocatorio per attirare l’attenzione sul “silenzio” istituzionale sui referendum. Quella del leader di +Europa è anche una critica al sistema, alle istituzioni italiane che ritiene neutralizzino la democrazia diretta, abbassando la partecipazione non fornendo adeguata informazione, favorendo di fatto l’astensionismo.

Alla luce di tutto ciò, Magi ha chiesto alla premier Meloni di intervenire pubblicamente per invitare i cittadini a votare e a garantire un’informazione adeguata, a partire da quella che dovrebbe offrire il servizio pubblico radiotelevisivo, cioè la Rai.

LA REAZIONE DI GIORGIA MELONI

Al momento l’unica reazione che si registra da Meloni è il sorriso che ha avuto quando ha assistito alla scena alla Camera. In Aula, comunque, è intervenuto subito il presidente Lorenzo Fontana, che ha espulso Magi, il quale nel frattempo era arrivato sotto i banchi del governo, dove però è stato bloccato dai commessi di Montecitorio, che poi lo hanno portato via di peso.