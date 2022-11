Riccardo Mandolini e Francesca Romana Toraldo/ Chi sono i figli di Nadia Rinaldi

Riccardo Mandolini: il primo figlio di Nadia Rinaldi

L’attrice Nadia Rinaldi, ospite a Oggi è un altro giorno, ha avuto due figli: Riccardo Mandolini e Francesca Romana Toraldo. Il primo figlio, Riccardo, è nato nel 2000 dalla relazione con il regista e sceneggiatore Mauro Mandolini. “Sono 22 anni, di amore puro… Ti ho donato la vita, ma tu hai dato un senso alla mia esistenza! Sei un figlio speciale, e sono orgogliosa di te! Ti auguro di vedere un cielo sempre a colori, di correre da me in qualunque momento tu hai bisogno di sentirti al sicuro, di raggiungere successi e traguardi che desideri, ama la vita ogni giorno, e circondati solo di persone che ti vogliono bene!”, ha scritto Nadia Rinaldi su Instagram in occasione del compleanno del figlio. Riccardo Mandolini ha intrapreso la carriera di attore. Tra le sue interpretazioni, ricordiamo: “Mia” (2022) e “Bentornato Papà” (2021), la serie tv “Baby” (2018). È apparso anche nel video ufficiale di “Dieci” di Annalisa.

Francesca Romana Toraldo: la figlia di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi è diventata mamma per la seconda volta nel 2008 con la nascita della figlia Francesca Romana, nata dalla relazione con il pittore Francesco Toraldo. L’attrice pubblica spesso sui suoi canali social foto in compagnia dei due figli. “Auguri di buon compleanno amore mio. La mia luce, la mia vita, il mio respiro! 13 anni di abbracci, di coccole, di risate, di silenzi… addormentarsi tenendoci la mano è il gesto più puro e sincero di vero amore, non cambiare mai, sei unica e perfetta”, ha scritto su Instagram in occasione del compleanno della figlia. Sempre sui social ha dedicato ai figli Riccardo e Francesca Romana una celebre frase di Madre Teresa di Calcutta: “I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto”.

