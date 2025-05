Riccardo Mandolini accostano all’Isola dei Famosi 2025

L’Isola dei Famosi 2025 continua a perdere concorrenti e, dopo Angelo Famao e Leonardo Brum che hanno già lasciato l’Honduras, altri tre concorrenti minacciano di lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi 2025 che, nei prossimi giorni, potrebbe accogliere nuovi concorrenti. Al reality show di canale 5 condotto da Veronica Gentili, è stato accostato anche Riccardo Mandolini, il figlio di Nadia Rinaldi che nella vita fa l’attore. Prima dell’annuncio del cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2025, sono stati tanti i nomi accostati al reality e tra questi anche quello del figlio di Nadia Rinaldi.

Riccardo Mandolini avrebbe potuto così seguire le orme della mamma dal momento che la stessa Nadia Rinaldi è stata una naufraga dell’Isola nell’edizione 2018 condotta da Alessia Marcuzzi e fu eliminata all’ottava puntata. Tuttavia, oggi, su tale notizia arriva un’indiscrezione.

Riccardo Mandolini e l’indiscrezione sull’Isola dei Famosi 2025

Secondo quanto si legge tra le “Chicche di gossip” del settimanale Chi pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 21 maggio 2025, il nome di Riccardo Mandolini non sarebbe stato preso in considerazione dagli autori dell’Isola dei Famosi 2025. “Riccardo Mandolini, professione attore. Il figlio di Nadia Rinaldi ha sostenuto un provino per partecipare come naufrago all’Isola dei Famosi. Il provino, però, non ha convinto e Riccardo non è volato in Honduras”, si legge nella rubrica di Chi.

Con i concorrenti ufficiali in crisi e con il rischio di perdere buona parte del cast, il figlio di Nadia Rinaldi avrà l’occasione di partire? Per ora, stando a quello che scrive Chi, sembrerebbe di no. Nelle prossime puntate del reality show, tuttavia, in Honduras, dovrebbero sbarcare nuovi naufraghi che si aggiungeranno al gruppo dei Senatori e a quello dei Giovani essendoci naufraghi in difficoltà in entrambi i gruppi.