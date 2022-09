Riccardo Mannino, marito Alberto Matano/ “Una sensazione magica di grande felicità”

Alberto Matano e il matrimonio con Riccardo Mannino

Riccardo Mannino è il marito e compagno di vita di Alberto Matano, il giornalista e conduttore del programma “La vita in diretta”. Un grande amore quello che lega il giornalista-conduttore televisivo all’avvocato cassazionista che lo scorso 11 giugno si sono uniti in matrimonio. A celebrare la loro unione Mara Venier, grandissima amica di entrambi che ha deciso di sposarli nella splendida location: un resort a Labico, nei pressi di Roma. Un matrimonio arrivato dopo 15 anni d’amore, a lungo tenuto segreto dal giornalista che non ha mai voluto più tanto sbottonarsi sulla sua vita privata e sentimentale. Poi però ha deciso di uscire allo scoperto, di raccontare del suo grande amore per Riccardo Mannino che ha conosciuto per caso una sera in un ristorante.

“Ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: “Adesso gli parlo”. Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme” – ha raccontato Matano.

Riccardo Mannino, chi è il marito di Alberto Matano

Ma chi è Riccardo Mannino, il marito di Alberto Matano? Il compagno del giornalista e conduttore de La Vita in Diretta di professione è un avvocato cassazionista, ma è anche un uomo pieno di passioni. Una su tutte: lo sport, che pratica ogni giorno andando in palestra, ma anche durante l’inverno quando si reca sulle Dolomiti per sciare. Non solo, è un grandissimo appassionato di auto d’epoca, ma è anche un ambientalista visto che predilige la bicicletta per spostarsi a Roma.

L’incontro con Alberto Matano gli ha cambiato la vita. Proprio l’avvocato, in una delle rarissime interviste rilasciate alle stampa, ha raccontato: “dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno”. Oggi la coppia è felicemente sposata e Matano non nasconde la sua immensa gioia e felicità: “sul piano intimo è cambiato tutto, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte. Tra noi, una sensazione magica di grande felicità”.

