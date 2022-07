Riccardo Maria Manera, lesione tumorale alla testa/ “Stica*zi! Si combatte”

Riccardo Maria Manera in ospedale per una lesione tumorale

Dopo settimane di preoccupante silenzio, l’attore Riccardo Maria Manera spiega il perché della sua scomparsa dai social. Il ragazzo si trova in ospedale e ha scoperto di avere una lesione tumorale alla testa. L’attore di Volevo fare la rockstar, nonostante la drammatica scoperta, si è mostrato con il sorriso e ha affermato di non aver alcuna intenzione di arrendersi. I fan, naturalmente, sono rimasti di stucco e con l’amaro in bocca.

“Questo post è per me”, ha scritto Riccardo Maria Manera. “Perché nel caso avessi momenti di down so dove andare a guardare. Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò. Ma a prescindere stica..i, anzi, sti grandissimi ca..i! La battaglia è da combattere e si combatte!”

Riccardo Maria Manera, lesione tumorale alla testa: “Non mi arrendo mai”

Dopo la tragica notizia, l’attore ha cominciato a pensare quanto sia strano il destino. Solo pochi mesi fa, infatti, l’attore si trovava a girare un film su questo tema. Curioso il fatto che sul set aveva “vissuto” ciò che ora sta provando realmente. Tutta un’altra cosa, purtroppo. “Io non mi arrendo mai”, ha precisato l’attore con convinzione e forza. In poche ore il suo post sui social sta ricevendo tantissimi messaggi di affetto da parte dei fan, ma soprattutto dai tanti colleghi, come Jenny De Nucci, Carlotta Antonelli e Giulia Elettra Gorietti.

