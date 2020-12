Riccardo Milani, marito Paola Cortellesi/ Il sequel di “Come un gatto in tangenziale”

Questa sera la sua storica compagna, ovvero Paola Cortellesi, sarà protagonista di “Festa di Natale: una serata per Telethon”, lo speciale dedicato da Rai1 alla solidarietà e che inaugura la settimana non-stop in favore della raccolta di fondi per la ricerca, e inevitabilmente i riflettori si riaccenderanno anche su Riccardo Milani. Tra il lungo fidanzamento e poi il matrimonio, si tratta di una delle coppie più solide e apparentemente più affiatate dello show business italico tanto che l’unione tra il 62enne regista e sceneggiatore e la collega va a gonfie vele pure sul set: definitisi in un’occasione, forse un po’ iperbolicamente ma con una punta di quell’autoironia che non gusta mai, i nuovi Sandra & Raimondo, i due hanno confermato che a volte lavorare assieme sul set comporta inevitabilmente delle incomprensioni e a detta dei diretti interessati “volano anche stracci, ci mandiamo al diavolo”, pur confessando che poi c’è notevole differenza tra lavoro e casa. “Lì invece c’è un’atmosfera più malinconica e noiosa” avevano rivelato Milani e la sua compagna che tuttavia devono ringraziare proprio il set di un film, ovvero “Il posto dell’anima” se si sono conosciuti…

RICCARDO MILANI E PAOLA CORTELLESI, RITORNO AL CINEMA CON UN SEQUEL ATTESISSIMO…

Ad ogni modo, dopo il successo del primo episodio di quella che chissà un giorno potrebbe diventare una vera e propria trilogia, la coppia formata da Riccardo Milani e Paola Cortellesi si è ricomposta per il secondo capitolo di uno dei film di maggior successo degli ultimi anni. “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” arriverà nelle sale cinematografiche proprio il prossimo 16 dicembre, a ridosso del Natale, e la storia riprenderà il filo dalle vicende di tre anni fa riportando in auge i personaggi di Monica e Giovanni, rispettivamente interpretati magistralmente dalla 47enne attrice capitolina e da Antonio Albanese, che avevano visto terminare la loro tormentata storia d’amore, durata appunto come… un gatto che si ritrova a vagare sulla tangenziale. Prodotta da Wildside (gruppo Freemantle) e Vision Distribution, la pellicola è stata realizzata in collaborazione anche con Sky Cinema e l’uscita natalizia, unita anche al fatto che il prequel aveva riscosso un ampio riscontro di pubblico e critica (vince anche tre Nastri d’Argento), rischia di diventare uno dei blockbuster di questa fine di 2020.



