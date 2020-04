Riccardo Milani, marito Paola Cortellesi/ La coppia: “Siamo legati dall’amore”

Pubblicità

Riccardo Milani è il marito di Paola Cortellesi, l’attrice e comica tra le protagoniste di “Stasera Laura – Ho creduto in un sogno”, lo show live di Laura Pausini tramesso in replica martedì 21 aprile 2020 in prima serata su Raiuno. Non è una novità che Paola Cortellesi e Laura Pausini sono grandi amici fuori e dentro il palco; in passato le due, infatti, sono state protagoniste di un seguitissimo show televisivo dal titolo “Laura e Paola”. Non solo colleghe, ma anche grandi amiche e insieme condividono tantissimi momenti della loro vita privata anche con i rispettivi mariti. La Cortellesi è felicemente sposata con Riccardo Milani, regista con cui è convolata a nozze nel 2011 dopo nove anni di fidanzamento. Un sodalizio che prosegue a gonfie vele come ha raccontato la stessa attrice: “lavorare con mio marito regista è bello, litighiamo come pazzi, è un sodalizio: ci permettiamo confidenze che non ci permetteremmo mai con gli altri sceneggiatori, o con altri registi, diventiamo ridicoli perché combattiamo tanto”.

Paola Cortellesi: “Non ricordo come Riccardo Milani mi ha chiesto di sposarmi”

Paola Cortellesi e Riccardo Milani sono innamorati come il primo giorno, anche se l’attrice dalle pagine del settimanale Vanity Fair parlando del marito ironizza: “è un rapporto di una tristezza infinita”. Ironica e divertente come sempre, la Cortellesi ha poi ricordato come il regista le ha chiesto di sposarlo: “non ricordo come mi ha chiesto di sposarmi. Mi pare che a un certo punto mi abbia regalato un anello , che chiaramente non porto. Noi siamo un po’ così: non abbiamo un anniversario né una canzone nostra”. Un amore che la coppia vive con tranquillità anche sul set cinematografico dove non mancano, a volte, dei forti litigi: “i nostri colleghi, ormai ci conoscono e ridono: quando parte la zuffa ci cantano la sigla di Casa Vianello”. Litigi a parte la coppia è felicemente innamorata da diciotto anni: “Io e Riccardo siamo legati dall’amore. Può sembrare una parola banale, ma non ne trovo un’altra per descrivere il segreto della nostra unione. Ho avuto la fortuna d’imbattermi nel vero amore fatto di sentimento, lealtà, rispetto reciproco. Dopo tanti anni è ancora la persona che stimo di più”.

Paola Cortellesi: “Come un gatto tangenziale nato da un’idea mia e di Riccardo Milani”

Riccardo Milani e Paola Cortellesi condividono la grande passione per il cinema e non solo. Durante un’intervista rilasciata a Tiscali.it, l’attrice ha rivelato alcuni dettagli su uno dei suoi film di maggior successo. Si tratta di “Come un gatto in tangenziale” su cui ha detto: “il film è nato da una esperienza personale che ha visto me e mio marito Riccardo Milani alle prese con una storia tra la seconda figlia del suo primo matrimonio e un ragazzo del quartiere Bastogi, un quartiere di Roma molto duro con un’alta presenza di criminalità. Con Riccardo eravamo inizialmente un po’ preoccupati. Poi abbiamo capito che stavamo discriminando luoghi e persone”.



