Riccardo Milani, marito Paola Cortellesi/ “Sul set volano stracci ma poi a casa…”

RICCARDO MILANI UN MATRIMONIO ARRIVATO DOPO 9 ANNI DI FIDANZAMENTO

Un amore lungo e collaudato, quello tra il regista Riccardo Milani e la moglie Paola Cortellesi, i quali si sono uniti in matrimonio nel lontano 2011 dopo nove anni di fidanzamento. Non è un caso se la loro rappresenta una delle storie più longeve ed invidiate del mondo dello spettacolo. I due hanno avuto modo di conoscersi in maniera approfondita dal momento che hanno condiviso spesso e volentieri anche lo stesso set, dove non mancano fuochi e fiamme, come rivelato dalla stessa attrice in una intervista a Grazia: “Lavorare con mio marito è bello, litighiamo come pazzi”, aveva detto qualche tempo fa. Questo ha portato a rendere ancora più solido il loro rapporto dal momento che “Ci permettiamo confidenze che non ci permetteremo mai con gli altri sceneggiatori o con altri registi”. L’intensità del loro rapporto lo si comprende pienamente proprio dalle parole dell’attrice che parlando di loro due e della loro complicità ha spiegato: “diventiamo ridicoli perchè combattiamo tanto”. Numerosi i film nei quali la coppia ha collaborato felicemente insieme, tra cui “Scusate se esisto“, “Come un gatto in tangenziale” e “Ma cosa ci dice il cervello”. Dalla loro unione, nel 2013 è venuta al mondo Laura, la loro prima figlia. Il regista Milani però ha altre due figlie, Chiara e Alice avute dalla sua precedente relazione con una donna del tutto estranea al mondo dello spettacolo.

RICCARDO MILANI, MARITO PAOLA CORTELLESI: AMORE E COMPLICITÀ

Complicità e passione sembrano rappresentare le chiavi principali del rapporto tra Riccardo Milano e Paola Cortellesi. Spesso quando scrivono una sceneggiatura “volano stracci” ma sul set il feeling e palpabile. E’ quanto hanno dichiarato alla rassegna Videocittà aggiungendo: “Lavorare insieme porta qualche incomprensione, per noi sono molte. Ci mandiamo anche al diavolo. Però c’è molta differenza tra set e casa: a casa c’è un’atmosfera più malinconica e noiosa…”. Dopo essersi conosciuti sul set del film “Il posto dell’anima”, Riccardo e Paola non si sono da allora più lasciati. “Io e Riccardo siamo legati dall’amore”, aveva detto Paola qualche tempo fa tra le pagine di Vanity Fair rivelando il segreto della loro unione. Considerati dai colleghi alla stregua di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, il regista e l’attrice restano legati da un sentimento autentico. Nel loro rapporto con la figlia Laura, Riccardo è tra i due il genitore di “manica larga” a differenza della moglie che comunque non nega di assecondarla spesso nei suoi momenti più giocosi.



