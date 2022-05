Riccardo Molinari/ “Catasto, abbiamo sventato la patrimoniale voluta da M5s e Pd”

Dalle tensioni maggioranza sul Fisco alla crisi in Ucraina, Riccardo Molinari a tutto tondo ai microfoni di Rainews24. L’esponente della Lega ha esordito parlando dell’accordo sulla delega fiscale raggiunto tra il Centrodestra e il premier Draghi: “Quando il Centrosinistra parlava di nessun aumento delle tasse, diceva una cosa parzialmente vera, ma nel 2026 qualsiasi governo avrebbe avuto una pistola carica per aumentare le tasse sulla casa. E dall’Europa ci viene raccomandato da tempo di spostare la tassazione sui patrimoni immobiliari, noi vedevamo ciò come un grande rischio”.

CONTRO LA CRISI/ "Basta toppe, una manovra da 50 mld a luglio senza aspettare l'Europa"

Riccardo Molinari ha ricordato che l’85% degli italiani ha una casa di proprietà e che dunque la Lega non ha fatto una polemica strumentale, bensì una battaglia nel merito. E il capogruppo del Carroccio al Senato ha elogiato l’unità del Centrodestra al governo: “Sul catasto abbiamo dimostrato di essere molto compatti e in forma”. Nessun cambiamento per quanto riguarda i criteri sul catasto, dunque, ed è stata sventata la patrimoniale sulla casa che “grillini e centrosinistra avevano annunciato nel Governo Conte 2 e tentato di inserire surrettiziamente nella delega fiscale”, ha ricordato il leghista.

Delega fiscale, accordo Centrodestra-Draghi/ Salvini: “no più tasse”. Cambia catasto

RICCARDO MOLINARI: “M5S SU ARMI? RICHIESTE ASSURDE”

Riccardo Molinari ha inoltre rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Stampa e ha colto l’occasione per ribadire la “vittoria” del Carroccio sull’accordo sul catasto. Il leghista ha elogiato il premier Draghi per aver accolto seriamente le obiezioni mosse dal partito guidato da Salvini: “In questi mesi abbiamo dovuto ingoiare tanti rospi, la nostra base a volte non ha capito cosa ci facessimo al governo, ma ora si comprende il senso: l’aver sventato nuove tasse sulla casa è la prova che bisognava stare dentro”.

Mimmo Parisi a giudizio/ “Spese pazze e viaggi in business” per inventore navigator

Nel corso del suo intervento ai microfoni del quotidiano torinese, Riccardo Molinari si è soffermato sul tema sollevato dal grillino Conte sulle armi all’Ucraina, spiegando che la richiesta del mondo 5Stelle è “del tutto pretestuosa” e “assurda”: “La resistenza ucraina va sostenuta, perchè senza non ci potrebbe essere una trattativa con Putin, ma questo non vuol dire esagerare con i toni bellicisti che abbiamo sentito negli ultimi giorni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA