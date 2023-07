Riccardo Molinari/ “Per cambiare l’Europa serve anche la Le Pen. Governo? È solido”

La corsa verso le elezioni europee del 2024 sta per entrare nel vivo e la Lega sembra avere le idee chiare sul da farsi. Intervistato da Libero, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari si è soffermato sull’asse tra Carroccio e Marine Le Pen, con l’obiettivo di Salvini di unire tutto il centrodestra dal Ppe ai liberali, passando per conservatori e federalisti: “Nessuno ha detto che sia un’impresa facile e il tema del nostro collocamento europeo è stato affrontato in un direttivo della Lega al termine del quale si è deciso di non cambiare gruppo ma di restare in Identità e Democrazia, insieme a Rassemblement National della Le Pen e ai tedeschi di Afd. E se la linea per noi è questa, dobbiamo però stringere alleanze se vogliamo cheil centrodestra vinca a Bruxelles e l’Europa cambi in meglio”.

Molinari: "Ponte sullo stretto? Ci crediamo"/ "Darebbe lustro al nostro Paese"

Riccardo Molinari: "La solidità del centrodestra è fuori discussione"

Per guidare l’Unione europea il centrodestra deve essere unito e Riccardo Molinari aggiungerebbe all’elenco anche il centro di Renew Europe. Le difficoltà non mancano – a partire dalla coesistenza tra Cdu e Afd e tra gollisti e Le Pen – ma l’accordo che si può fare è sui temi: “Questo tentativo va fatto, è la sola via perseguibile”, secondo il leghista. Per quanto concerne il bis di Ursula von der Leyen, l’esponente del Carroccio ha rimarcato che tutto dipende dalla piattaforma e dal programma: “Lei ha fatto capire che vorrebbe essere rieletta, ma se spera in una maggioranza Ursula, cioè con liberali e socialisti, non ci siamo. Non è un tema di persone, ma di programmi”. Riccardo Molinari si è poi soffermato sui temi nazionali, in particolare sulla tenuta del governo, in relazione soprattutto al caso Santanchè: “Non vedo tensioni all’orizzonte, non certo interne. I problemi possono enire, casomai, da fuori: immigrazione, disagio sociale, trattativa sul Pnrr, ma la solidità del centrodestra è fuori discussione”.

