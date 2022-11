Riccardo Muti: “Sinistra non ha aiutato la cultura”/ “Destra non significa fascismo”

Riccardo Muti: “Difendere l’Italia a tutti i costi”

Riccardo Muti, direttore d’orchestra, ha analizzato il mondo della cultura sulle pagine de La Stampa, partendo dal concetto di “Amare il proprio paese e credere nelle sue grandi qualità. Difenderlo sempre a tutti i costi. Quando sto in Italia sono molto critico, ma quando sono fuori guai a chi dice una mezza parola contro”. Secondo il maestro, c’è troppo politicamente corretto: “Oggi, il Don Giovanni ma anche Le Nozze di Figaro o il Così fan tutte, se si continua ad insistere spesso erroneamente sul politically correct, sarebbero stati censurati. Il trattare le donne come oggetti è un delitto da sempre. Ma bisogna saper leggere i libretti dell’opera. Non ci interessa il Don Giovanni seduttore, che poi non seduce nessuna perché dice “mi van mal tutte quante”. Ci interessa il personaggio che vive nel disordine e crea il disordine”.

Riguardo la cultura e il merito, tornati in auge vista l’istituzione del nuovo ministero, per Muti “Tutti dobbiamo partire dalla stessa linea, il contrario sarebbe un’ingiustizia. Poi chi è dotato dalla sua natura raggiunge traguardi più elevati. Questo è il merito. Ma il merito non può essere imposto per legge dall’alto“.

A detta del maestro Riccardo Muti, ci sono troppi stranieri nel mondo della cultura italiana e nei teatri: “A parte i miei 20 anni alla Scala e i 12 a Firenze, la mia carriera si è svolta tutta all’estero. Non posso e non devo quindi criticare le nomine degli stranieri. A Capodimonte, ad esempio, Sylvain Bellenger ha fatto un lavoro straordinario. Ma non mi capacito che ci sia stata questa invasione nei teatri lirici. C’è ancora una forma di servilismo antico, insito nell’italianità, di piegare il ginocchio allo straniero. Ci sono teatri in città, culle della cultura mondiale, dove il sovrintendente ignora la storia plurisecolare del teatro, del tessuto sociale e del popolo”.

Riguardo al tema cultura e politica, Riccardo Muti non ha dubbi: “Ci sono uomini di cultura di destra validi. La sinistra ha avuto e avrà intellettuali ma in questi anni non ha fatto molto per la cultura diffusa. Tutte le mie critiche sono figlie di un periodo di conduzione da parte della sinistra. Non conosco il nuovo ministro Sangiuliano. Starò a vedere. Spero che sappia ascoltare i veri uomini di cultura non per ricevere ordini ma per raccogliere consigli”. Infine, un commento sull’allarme fascismo: “Non bisogna confondere destra con fascismo. Tutti siamo antifascisti, tutti siamo contro le dittature. L’arte non può sorgere o svilupparsi sotto una dittatura anche se dalle dittature sono nati germogli meravigliosi come contrasto. Lasciamoli lavorare. Noto in questi giorni un’eccessiva violenza. Antitesi e tesi sono allo stesso modo importanti a patto che si arrivi alla sintesi. Se fanno a cazzotti, ne soffre il popolo”.











