Riccardo Muti/ Video: l’incontro con Mattarella e il lavoro con i giovani talenti

Riccardo Muti al Teatro Galli di Rimini per l’apertura della 70esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana. Il Maestro ha diretto l’orchestra giovanile Cherubini ne “Le Nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha salutato il pubblico del teatro, peraltro recentemente riaperto. Le immagini dell’arrivo del Capo dello Stato testimoniano l’emozione dell’incontro. Lo ha sottolineato lo stesso Mattarella nel suo saluto: «È una grande emozione essere stasera in questo meraviglioso teatro restaurato e riaperto ad ascoltare un maestro come Riccardo Muti». Il Teatro Galli è stato infatti riaperto lo scorso 28 ottobre dopo oltre 75 anni dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che devastarono gran parte della struttura ideata dall’architetto Luigi Poletti. L’incontro tra Mattarella e Riccardo Muti ha inorgoglito anche la città di Molfetta, città in cui è cresciuto. E proprio la Puglia lo aspetta: ci tornerà nel 2020 per esibirsi al Teatro Petruzzelli di Bari.

RICCARDO MUTI: L’INCONTRO CON MATTARELLA E IL LAVORO CON I GIOVANI

Riapprezzato in tv con la replica della lunga intervista della Carrà al direttore d’orchestra nella sua casa di Ravenna, Riccardo Muti è più di un Maestro. In questi ultimi tempi si sta dedicando anche ad altro. Del resto per lui la musica «non è solo intrattenimento ma una necessità dello spirito». Presenzia a molti festival e prosegue la sua carriera nel mondo della musica, ma rivolge uno sguardo anche al futuro. Sta lavorando infatti a molti progetti legati alla formazione dei giovani talenti del mondo musicale. Un contributo importante il suo, visto che è uno dei più grandi direttori d’orchestra di fama internazionale, un orgoglio per tutta l’Italia. Tra i tanti giovani che sta incontrando e formando potrebbe esserci qualcuno che domani potrebbe riuscire a prendere il suo posto e raccogliere la sua eredità. E ovviamente si gode anche la sua famiglia: la moglie Cristina, altra figura fondamentale, i figli e i nipoti.





