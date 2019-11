Riccardo Pagni/ Da più giovane riuscirà a uscirne vincitore? (Bake Off Italia)

Riccardo Pagni, il concorrente più giovane di Bake Off Italia 2019, è arrivato con successo all’12° puntata di Bake Off Italia. Riccardo va d’accordo con tutti i suoi colleghi nonostante sia molto competitivo. Ha una grande simpatia per Hasnaa che ha consolato subito dopo l’insuccesso della prima prova. Tuttavia, ogni tanto i due battibeccano, soprattutto durante la seconda prova quando Hasnaa chiedeva in continuazione consigli a Riccardo. Riccardo ha come pregi la precisione, la creatività e l’estro. Il difetto sembra essere un po’ un’eccessiva convinzione che a tratti lo porta a fare errori su cose banali. Sicuramente in questa puntata Riccardo si è confermato un concorrente forte e forse il potenziale vincitore di questa edizione di Bake Off Italia.

Riccardo Pagni, Bake Off Italia 2019: così una settimana fa

Riccardo Pagni si è trovato di fronte, nell’ultima puntata di Bake Off Italia 2019, di fronte al quarto giudice, il cake designer Ardovino. La prima prova consiste nella preparazione di una torta molto trendy, una ruffle cake. La scelta di Riccardo è di fare una ruffle bicolor rossa e bianca e alcolica. Prepara un pan di Spagna alla vaniglia, crema prince al rum, crema al lampone e cioccolato e mascarpone. Vuole dedicare la torta a suo padre. Durante la preparazione Riccardo chiede consiglio a Clelia e a Renato Ardovino sull’abbinamento scelto per la sua torta. Entrambi dicono che non è una scelta comune ma che ci può stare. La torta di Riccardo viene giudicata per prima. Ardovino avrebbe preferito che fosse meno a cupola e più cilindrica. Clelia dice allo sguardo sembra leggera e soave. Knam dice che l’interno è delizioso, il pan di Spagna è delizioso e risulta bagnato molto bene. L’insieme è una favola. Damiano dice che mette l’aquolina in bocca mentre Clelia sottolinea che è squisita. Ardovino dice che si sente bene il sapore del cioccolato.

La sua torta è promossa a pieni voti. La prova successiva è quella tecnica di Damiano e Riccardo e gli altri dovranno fare la torta pina colada. A Riccardo piace tantissimo questa ricetta perché gli sembra giovane. È il primo concorrente a finire la prova. La torta pina colada di Riccardo è fatta benino secondo Damiano. Knam afferma che il suo è il tronchetto più perfetto di tutti. I mini cocco e il croccante sono fatti bene ma la gelatina è un po’ troppo. Secondo Ardovino l’effetto legno si è un po’ perso. Riccardo arriva terzo nella competizione e si prende cinque minuti in più nella prova a sorpresa. Nella terza prova, la sorpresa di Clelia, ci sarà il gran galà di Bake Off. Si tratta di una prova a squadra in cui le caposquadra saranno Hasnaa e Martina. Riccardo viene scelto da Hasnaa perché ha un bonus di 10 minuti in più. Dovrà realizzare un solo piano coordinandosi con gli altri componenti della sua squadra. La torta della squadra di Riccardo viene giudicata complessivamente bene da Damiano e Clelia a livello di colori. La base di Riccardo è una pan di Spagna alla vaniglia e agrumi con una bagna al limoncello e lime. Clelia afferma che il pan di Spagna è buono e soffice e anche troppo semplice. Knam si aspetta di più, doveva essere più particolare considerato il tempo.

