Riccardo Pagni/ La giovane età non lo fermerà neanche stasera? (Bake Off Italia)

Riccardo Pagni è un giovanissimo partecipante di Bake Off Italia 2019; ha soltanto 18 anni ma una determinazione unica. Attualmente frequenta il quarto anno presso l’Istituto Alberghiero e vive a Montecatini Terme. Oltre alla passione per la pasticceria, ama anche la cucina. Della sua vita privata conosciamo un fatto importante, suo padre è mancato 4 anni fa ed ha segnato molto il giovane Riccardo che si sente in dovere di tramandare la passione del padre che era un grande cuoco; inoltre l’ha legato ancora di più alla famiglia che lo sostiene. La dedizione a fare dolci è nata un po’ per caso e un po’ grazie al padre, infatti dice lui stesso in un’intervista che la pasticceria è una cosa che “è nata in automatico”, se dovesse scegliere di studiare qualcosa, sicuramente sceglierebbe di studiare una ricetta! Caratterialmente determinato e preciso, anche nei dolci il risultato deve venire come vuole lui e come aveva deciso lui; il motivo per cui ha scelto di partecipare a Bake Off Italia è quello di diventare un pasticcere famoso. Riccardo è attivissimo su Instagram.

Riccardo Pagni, Bake Off Italia 2019: l’ultima puntata

Riccardo Pagni nell’ultima sfida notturna di Bake Off Italia 2019 vuole stupire i giudici con Donuts fritti alla vaniglia, Donuts al forno con fava tonka e con crema di mango ed infine Donuts alla cannella con crema al limone. Il risultato non va bene, i Donuts fritti sanno da olio e gli altri non sembrano proprio dei Donuts, che è quello che invece era stato chiesto: bocciato. Anche Riccardo rinuncia al bonus dei 15 minuti per aver perso la prova. A seguire la prova creativa, c’è la prova tecnica, che prevede la Pizza Contemporanea di Bonci e alle 3 del mattino si comincia. Dopo 12 ore di lievitazione si affretta a confrontarsi con gli altri sulla lievitazione dell’impasto. Il risultato è davvero buono, ottima l’esecuzione dell’impasto ma manca di cottura e si aggiudica la posizione numero 8. Per l’ultima prova a sorprendere Riccardo arriva la zia che dovrà fare il dolce seguendo le indicazioni di Riccardo; insieme preparano una Naked Cake con una base quatto quarti, all’interno una coulis di lamponi con una ganache al cioccolato fondente. L’aspetto non è dei migliori e la torta risulta un po’ asciutta ma non è così male nonostante le critiche e quindi lo rivedremo nella prossima puntata.

