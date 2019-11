Riccardo Pagni/ Riuscirà a vincere nonostante l’età? (Bake Off Italia)

Riccardo Pagni finalista di Bake Off Italia 2019

Riccardo Pagni è considerato tra i favoriti per la vittoria nella finale di Bake Off Italia 2019 nonostante la giovane età. Il ragazzo ha un buon rapporto con tutti i concorrenti, però tra quelli rimasti in semifinale va d’accordo soprattutto con Hasnaa. Sicuramente in questa puntata troviamo un Riccardo più motivato a vincere e a pensare a sé. Riccardo è sicuramente uno dei concorrenti favoriti di questa edizione di Bake Off Italia. I suoi principali pregi sono la precisione, la creatività e la capacità di rispettare sempre i tempi delle prove. L’unico difetto di Riccardo è una certa carenza di attenzione nei dettagli, in ogni caso come hanno precisato i giudici si tratta solo di piccolezze. Le probabilità di vittoria di Riccardo sono davvero alte e Riccardo è uno tra i più amati in questa competizione.

Riccardo Pagni, cos’è successo in semifinale?

Riccardo Pagni, vincitore del grembiule blu nell’ultima puntata di Bake Off Italia, arriva alla semifinale del 22 novembre come uno tra i favoriti. La prima prova della puntata si svolge però a Disneyland. Il tema del dolci sarà il ritorno all’infanzia. A Riccardo e agli altri concorrenti il dolce viene assegnato da un personaggio di Disneyland, nel suo caso Pippo. La torta che deve fare è rettangolare, di colore arancione e a base di arancia. Riccardo avrà 120 minuti per preparare il dolce. Prepara una torta ispirata a Pippo con frolla al farro e mandorle con marmellata di arance, biscuit di carote e gelée al mango e passion fruit. L’imprevisto della puntata è il vento che fa volare via tutto. I giudici valutano la torta ispirata a Pippo di Riccardo. Secondo Clelia la torta è molto elegante e presentata benissimo. Il sapore è squisito. Damiano nota però qualche errorino ma dice che nel complesso è buona.

Knam dice che una torta è classica e moderna e lo promuove a pieni voti. Arriva la prova tecnica in cui deve preparare la torta nuvola. Knam dà molte indicazioni e la preparazione sembra davvero difficile. La torta di Riccardo piace molto a Knam e Damiano. La mousse è fatta bene e allo stesso modo il pan di Spagna. Alla fine la sua torta arriva terza in classifica. La prova creativa è molto difficile. I giudici bambini assaggeranno ciascuna delle torte assegnate ai concorrenti e le descriveranno. La torta di Riccardo è molto simile all’originale e Knam sembra contento. Clelia dice che ha fatto un lavoro ragionato. Damiano dice che è perfetta e buona. C’è un piccolo errore solo nella meringa. Riccardo arriva in finale.



