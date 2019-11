Riccardo Pagni/ Sarà lui il miglior pasticcere amatoriale d’Italia? (Bake Off Italia)

Riccardo Pagni, dopo la difficilissima punta dell’8 novembre, è arrivato all’episodio del 15 novembre provato ma allo stesso tempo concentrato. La prima sorpresa della puntata arriva subito. Benedetta Parodi annuncia che i concorrenti potranno vincere un pass speciale, il golden ticket, che gli permetterà di accedere direttamente alla semifinale, saltando tutte le altre prove del giorno. Sono i tre giudici che gelosamente custodiscono il golden ticket e che, come sempre, decideranno chi saranno i più meritevoli di “Bake Off Italia“. La prima prova dell’episodio sarà dedicata alla preparazione della torta con una glassa a specchio “multicolor”. Riccardo è carichissimo per la vittoria, “oggi non mi ferma nessuno…Non vedo l’ora di presentare la torta perché ho un bel progetto“. Prepara una mirror cake con biscuit al cocco e streusel alle nocciole e, in aggiunta, mousse al cioccolato al latte, cremoso al mango. Clelia si avvicina a Riccardo e gli chiede cosa prepara, il ragazzo è sicuro di sé e risponde “questa torta è nelle mie corde“. Ma in realtà la sua preparazione non era delle migliori: i giudici gli fanno notare che il mango è troppo dolce e che l’abbinamento con il latte potrebbe creare un effetto poco piacevole, a detta di Knam “un mappazzone dolcissimo“. Il giudice, indirettamente, suggerisce a Riccardo di cambiare ricetta “io col mango uso il cioccolato fondente..Non il latte”. Alla fine il giovane pasticcere decide, saggiamente, di ascoltare il consiglio: “Knam ha ragione…Ma posso recuperare!“.

Riccardo Pagni: la torta “speciale” che lo porta in semifinale

Arriva il momento di presentare la torta e Riccardo Pagni porta al cospetto dei giudici la sua mirror cake, chiamata “Anna“. È il nome di sua nonna, a cui dedica il dolce. Clelia subito commenta la bellezza di questa torta dicendo “È proprio carina…anche quando la tagli!“. Knam, fingendosi critico, afferma: “questa torta ha un grandissimo problema, non so come spiegartelo…È troppo buona, complimenti!“. Anche Damiano è d’accordo con i suoi colleghi, e non ha proprio nulla da dire sul dolce preparato da Riccardo: “hai fatto tantissimo, le preparazioni che si fanno in tre ore, le hai fatte in un’ora!“. Insomma la torta è praticamente perfetta. Il 18enne di Montecatini Terme si guadagna meritatamente il golden ticket e accede direttamente alla semifinale. Il rapporto con gli altri concorrenti è sereno: Riccardo va molto d’accordo con tutti gli altri pasticceri, soprattutto con Hasnaa. Durante la prova tecnica si preoccupa per Antonio che è molto in difficoltà nella preparazione della torta di Knam. Anche con i giudici il rapporto è molto buono e Riccardo è uno tra i concorrenti più stimati. Guardando il concorrente da un punto di vista più analitico, sicuramente Riccardo ha molti pregi, è un pasticcere preciso, creativo e capace di preparare dolci complessi, senza sbavature. Il suo difetto è lo scarso spirito di competizione che potrebbe portarlo a fare di meglio durante le sfide. Nonostante questo è da lodare il fatto che sia arrivato così avanti nella gara e non abbia tradito i suoi principi. Sicuramente Riccardo è uno dei favoriti nella competizione. Clicca qui per guardare l’intervista a Riccardo Pagni

