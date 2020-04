Riccardo Paolino, chi è?/ Il fidanzato di Nicole Rossi, vincitrice di Pechino Express

Pubblicità

Ecco il volto di Riccardo Paolino il fidanzato di Nicole Rossi, una delle Collegiali che ieri sera hanno portato a casa la vittoria in Pechino Express 2020. Ama i viaggi, ama posare per gli scatti sui social e ha anche un canale Youtube, con pochi iscritti in realtà, questo è quello che sappiamo del giovane Riccardo Paolino che sta insieme a Nicole Rossi ormai da anni, visto che i due erano già una coppia ai tempi de Il Collegio, e che tra i due c’è una differenza d’età di tutto rispetto, altro? A quanto pare no perché non essere un volto noto della televisione e difficile conoscere qualche dettaglio in più se non quello che possiamo notare spulciando sui social e su Instagram dove le sue foto si sprecano ma senza mai dettagli importanti sulla sua vita privata se non fosse per le foto con Nicole Rossi, i suoi viaggi e i suoi tatuaggi.

Pubblicità

RICCARDO PAOLINO, CHI E’ IL FIDANZATO DI NICOLE ROSSI?

Siamo sicuri che da oggi, dopo la vittoria di Nicole Rossi a Pechino Express 2020 ieri sera, le cose potrebbero cambiare anche per Riccardo Paolino che, però, dovrà vivere da solo questo periodo di quarantena e non perché l’adventure-game di Rai2 fosse in diretta ma per via della quarantena. Lei stessa sui social postando una foto con lui ha scritto: “Cose che mi mancano. Cose che riguardano me e te” e lui non si è lasciato sfuggire l’occasione rispondendo con una frase che ha fatto sciogliere le fan della collegiale: “Rinuncerei a tutto per stare in quarantena con te”. Lei stessa a Vanity Fair ha spiegato: “È dura, ma siamo abituati già dai tempi del Collegio. A Pechino certe volte non mi ricordavo neanche la sua voce e la sensazione di dargli un bacio ma, quando l’ho rivisto, è stato uno scoppiare di sensi, tutto bellissimo. La distanza aiuta la relazione”. Il resto lo scopriremo quando questa quarantena sarà finita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA