Riccardo Pezzali, chi è il Boss in incognito 2023/ Presidente della Profunghi

Chi è Riccardo Pezzali, l’imprenditore scelto per la seconda puntata di Boss in incognito

La nuova stagione di Boss in incognito, condotta da Max Giusti, è ufficialmente partita lo scorso 9 gennaio. Per la seconda puntata il protagonista sarà Riccardo Pezzali, titolare dell’azienda Profunghi. In linea con il format ispirato alla versione britannica, l’imprenditore vestirà in segreto i panni di un comune lavoratore, al fine di osservare da infiltrato le azioni dei suoi dipendenti.

Riccardo Pezzali è proprietario di un’azienda denominata Profunghi, specializzata nella coltivazione, trasformazione e distribuzione di funghi da generazioni. Nella seconda puntata di Boss in incognita, in compagnia di Max Giusti, vestirà segretamente i panni del dipendente; ai suoi sottoposti verrà motivata la presenza delle telecamere in virtù di un nuovo progetto televisivo denominato “Missione Lavoro”. A loro insaputa dunque, sanno invece spiati nelle diverse mansioni di addestramento dove, proprio il presidente Riccardo Pezzali, avrà modo di cimentarsi.

Riccardo Pezzali, il presidente di Profunghi si mescola tra i dipendenti

La seconda puntata de Boss in incognito, con Max Giusti, seguirà la falsariga delle stagioni precedenti; Riccardo Pezzali verrà messo alla prova dai suoi stessi dipendenti; in virtù di un fittizio progetto “Missione Lavoro”, gli verranno fornite tutte le basi di apprendimento in merito alle tecniche di coltivazione, raccolto e trattamento, fino alla distribuzione finale.

Riccardo Pezzali sarà affiancato nell’esperienza proprio da Max Giusti; anche il presentatore di Boss in incognito avrà infatti un ruolo centrale nell’esperimento. Il comico e presentatore interpreterà il personaggio di Josè, nuovo dipendente dell’azienda Profunghi. II suo compito sarà quello di seguire Alina, responsabile del confezionamento e sgambatura degli champignon. L’obiettivo sarà quello di permettere a Riccardo Pezzali, presidente dell’azienda, di entrare direttamente nelle meccaniche della sua attività, conoscendo meglio i suoi dipendenti oltre che il loro approccio professionale.

