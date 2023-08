Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni, diventerà papà per la seconda volta/ L’annuncio sui social

Riccardo Pozzoli e l’annuncio del primo figlio dopo tante difficoltà

Riccardo Pozzoli è noto alla cronaca rosa per essere stato fidanzato ben sette anni con Chiara Ferragni. Prima di conoscere Fedez, l’influencer ha avuto una lunga storia d’amore con l’imprenditore che ha ritrovato poi l’amore con Gabrielle Caunesil.

La coppia, nel 2021, ha dato alla luce il primo figlio non senza difficoltà. A cause di un tumore e l’endometriosi, la moglie di Pozzoli non riusciva a rimanere incinta nonostante volesse diventare mamma con tutta se stessa.: “Ad ottobre 2020, tre giorni dopo il mio 30esimo compleanno ho scoperto di avere un tumore all’ovaio e l’endometriosi. In seguito ho fatto dei controlli per capire come sarei potuta rimanere incinta”. Poi, finalmente, la buona notizia: “Oggi è la sua festa. Dopo dolori e sofferenze, grazie alla sua forza e alla sua resilienza, diventeremo genitori. Lo abbiamo scoperto nel giorno della festa del papà e siamo al terzo mese nel giorno della festa della mamma. Tutto è così magico”.

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil diventeranno genitori bis: l’annuncio

Nelle ultime ore, è giunta un’altra bellissima notizia per Pozzoli e la modella francese: stanno per diventare genitori bis. Gabrielle è incinta del loro secondo figlio, una gioia davvero infinita dopo tante sofferenze. A distanza di due anni, dunque, la coppia sta per allargare la famiglia.

L’imprenditore e la modella, sposati dal 2019, lo hanno annunciato sui social con un bellissimo video. Lui si è chinato a baciare il ventre di lei, in un gesto che ha racchiuso tutta la tenerezza per l’arrivo di un nuovo bambino. Non si è ancora al corrente del sesso del nascituro, probabilmente ci vorranno ancora dei mesi prima che la coppia decida di rivelarlo.

