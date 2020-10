Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara Ferragni/ Così l’ha portata al successo

Riccardo Pozzoli non è solo l’ex fidanzato di Chiara Ferragni. E’ colui che, prima di ogni altro, ha creduto e supportato Chiara nel suo processo di crescita nel mondo imprenditoriale e digitale. Laureato in Finanza e con un master in Marketing Management alla Bocconi, Riccardo Pozzoli ha ideato le strategie vincenti del progetto Chiara Ferragni, ex compagna e attuale socia in affari. L’intuizione vincente si concretizza nel 2009, quando insieme a Chiara decide di realizzare un blog che possa richiamare le attenzioni delle giovani ragazze interessate alla moda, alla fotografia e ai viaggi. Insieme hanno dato vita a TheBlondeSalad (TBS), con la Ferragni protagonista. Un’idea low cost, con un budget di poco superiore ai 500 euro. Una decina per il dominio del sito, 500 per la macchina fotografica. Questo, oltre a creatività e strategie, hanno permesso al duo di sfondare nel mondo del web.

Riccardo Pozzoli, quanti successi con e senza Chiara Ferragni

Il blog vola e viene notato dalle grandi aziende operative nel campo della moda. Riccardo Pozzoli e Chiara Ferragni si trovano al posto giusto nel momento giusto, insieme si completano e riescono a cavalcare l’onda del business. Il loro successo supera i confini nazionali ed europei, a quel punto Chiara Ferragni diventa famosissima. Dopo 7 anni di storia i due si dicono addio, pur rimanendo legati dal punto di vista imprenditoriale. Il suo ex fidanzato nel frattempo ha sviluppato e portato a termine altri progetti importanti, raggiungendo traguardi ragguardevoli. Dal 2018 è Creative Director dell’azienda Condé Nast, inoltre molto spesso viene invitato in varie università americane come Harvard e la Columbia in veste di relatore.



