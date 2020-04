Riccardo Rapisarda bloccato sulla Oasis of The Sea/ L’appello di Fiorello e Parpiglia

Pubblicità

Nuova puntata di Pomeriggio 5 oggi 21 aprile e tanti nuovi servizi sul tema Coronavirus. Oltre ai consueti aggiornamenti di Barbara D’Urso sul contagio, la conduttrice avrà modo di parlare anche con alcune persone in collegamento. Una di queste è Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore televisivo che su Instagram ha svelato il motivo per il quale sarà in contatto oggi con la D’Urso. “Oggi in collegamento con @pomeriggio5tv direttamente dalla nave fantasma #oasisoftheseas, – ha scritto su Instagram Parpiglia, per poi aggiungere che sarà – al largo della #florida, con Riccardo & Giovanna”. Un servizio che servirà per mettere in luce un problema molto grave: “racconteremo tutto quello che sta succedendo, ai nostri italiani, dimenticati in mezzo al mare senza un motivo e senza un caz*o di aiuto. Grazie @barbaracarmelitadurso. Collegatevi diffondete aiutiamoli!”

Il caso di Riccardo Rapisarda e Giovanna Salaris a Pomeriggio 5: l’appello di Parpiglia e Fiorello

Gabriele Parpiglia sta parlando di un problema nelle ultime ore messo in luce anche da Fiorello, che ha dedicato alla storia di Riccardo Rapisarda e Giovanna Salaris un lungo post su Facebook poi condiviso su Instagram anche da Gigi D’Alessio. Nel post il conduttore svela che Riccardo e Giovanna, insieme ad altri quattro italiani: “Lo scorso 28 marzo sono stati licenziati dalla nave Oasis of The SEA appartenente all’azienda Royal Caribean. Lasciati senza contratto, con passaporti trattenuti (ma perché?) e senza assicurazione sanitaria. E invece di mandarli a casa dove sono? Ancora sulla nave.” Tuttavia “Negli ultimi sei giorni sono morte tre membri dell’equipaggio per Covid. Ovviamente la barca ha dato il look down da settimane e non ci sono passeggeri. Morti Ragazzi dai 35 ai 41 anni. E loro, Riccardo e Giovanna, sono chiusi ancora lì. Ma perché?” La delicata situazione sarà dunque affrontata a Pomeriggio 5 proprio con Parpiglia.





