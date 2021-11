Riccardo Ravalli, morto ex cavaliere Uomini e Dionne/ Incidente sull’A22

Riccardo Ravalli: morto a 39 anni

Riccardo Ravalli, ex cavaliere di 39 anni del trono over di Uomini e Donne, è morto a 39 anni sull’Autobrennero. L’uomo era alla guida di un furgone, che al km 284 nord, tra Reggiolo e Pegognaga, si è scontrato con estrema violenza contro un mezzo pesante che lo precedeva e che probabilmente era incolonnato per rallentamenti del traffico. Il tamponamento è avvenuto verso le 12,30 di mercoledì 10 novembre. Da subito le sue condizioni sono apparse critiche: sono arrivati sul posto gli operatori della Croce rossa di Reggiolo, l’elisoccorso di Parma, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla e Carpi per poter estrarre il corpo di Ravalli , incastrato tra le lamiere del furgone. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente del camion. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia stradale di Modena Nord, ma le ipotesi più probabili è che l’ex tronista abbia avuto un malore, un colpo di sonno o una fatale distrazione.

Riccardo Ravalli: il ricordo dei protagonisti di Uomini e Donne

Originario di Catania, Riccardo Rivalli viveva a Pistoia, precisamente a Pieve a Nievole, e aveva gestito l’Hotel Casa Rossa di Montecatini. Nel 2020 era arrivato in televisione per corteggiare Daniela Di Napoli a Uomini e Donne, celebre programma condotto da Maria De Filippi. La relazione tra i due non è mai decollata e dopo poco Riccardo aveva abbandonato la trasmissione. Luisa Anna Monti, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha commentato la triste notizia su Instagram: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”, ha scritto la Monti che di recente ha combattuto la sua battaglia contro un cancro al seno. Anche Sabina Ricci ha ricordato l’ex cavaliere: “Un anima bella davvero. Una stella in più in cielo ci mancherai”.

